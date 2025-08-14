https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avukat-rezan-epozdemir-rusvete-aracilik-sucundan-tutuklanma-talebiyle-nobetci-sulh-ceza-hakimligine-1098578613.html

Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek'... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T00:35+0300

2025-08-14T00:35+0300

2025-08-14T00:35+0300

türki̇ye

rezan epözdemir

avukat

rüşvet

rüşvet teklifi

rüşvetçilik

rüşvetle mücadele çalışma grubu

hakim

mahkeme

mahkeme kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c59267b67bf3c5cc893c71f16b1c57c8.jpg

Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir’in 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi icra müdürü K.Y., etkin pişmanlık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/avukat-rezan-epozdemir-adliyeye-sevk-edildi-1098570483.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rezan epözdemir, avukat, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, hakim, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme