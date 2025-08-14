Türkiye
Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir’in 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi icra müdürü K.Y., etkin pişmanlık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
00:35 14.08.2025
© AARezan Epözdemir
© AA
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir’in 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi icra müdürü K.Y., etkin pişmanlık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Dün, 15:59
