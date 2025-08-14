https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avukat-rezan-epozdemir-rusvete-aracilik-sucundan-tutuklanma-talebiyle-nobetci-sulh-ceza-hakimligine-1098578613.html
Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Sputnik Türkiye
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek'... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T00:35+0300
2025-08-14T00:35+0300
2025-08-14T00:35+0300
türki̇ye
rezan epözdemir
avukat
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
rüşvetle mücadele çalışma grubu
hakim
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c59267b67bf3c5cc893c71f16b1c57c8.jpg
Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir’in 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi icra müdürü K.Y., etkin pişmanlık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/avukat-rezan-epozdemir-adliyeye-sevk-edildi-1098570483.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7976630b213e51968ed6f0f4d0c0346f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rezan epözdemir, avukat, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, hakim, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
rezan epözdemir, avukat, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, hakim, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir’in 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi icra müdürü K.Y., etkin pişmanlık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.