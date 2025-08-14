Türkiye
Antalya'da sera alanında yangın: 2 araç küle döndü
Antalya'da sera alanında yangın: 2 araç küle döndü
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.Altınova Mahallesi Okul Sokak'taki sera bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Serada başlayan yangın, yakındaki iki kamyonete sıçradı.Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürülürken 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
14:06 14.08.2025
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Altınova Mahallesi Okul Sokak'taki sera bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Serada başlayan yangın, yakındaki iki kamyonete sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürülürken 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Haber akışı
