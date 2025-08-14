https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/antalyada-sera-alaninda-yangin-2-arac-kule-dondu-1098590918.html

Antalya'da sera alanında yangın: 2 araç küle döndü

14.08.2025

Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.Altınova Mahallesi Okul Sokak'taki sera bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Serada başlayan yangın, yakındaki iki kamyonete sıçradı.Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürülürken 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

