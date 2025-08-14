https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ak-parti-kurulusunun-24ncu-yilini-kutluyor-chpnin-rekoruna-yetismeye-4-yil-kaldi-1098582502.html

AK Parti kuruluşunun 24’ncü yılını kutluyor: CHP’nin rekoruna yetişmeye 4 yıl kaldı

AK Parti kuruluşunun 24'ncü yılını kutluyor: CHP'nin rekoruna yetişmeye 4 yıl kaldı

23 yıldır kesintisiz iktidar olan AK Parti, kuruluşunun 24. yılını kutluyor. AK Parti kesintisiz 27 yıl iktidarda kalan CHP’nin rekoruna bir adım daha... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti kuruluşunun 24’nci yıl dönümünü kutluyor. Kurulduktan bir yıl sonra iktidar olan AK Parti son seçimlerde de yine iktidar olarak Türkiye’de en uzun süre iktidarda kalma rekorunu yakalamaya çok yaklaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve ilk yasal siyasi partisi olma özelliklerini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kalmıştı. AK Parti çok partili sisteme geçişten sonraki süreçte ise şu anda aralıksız en çok iktidarda kalan parti olma özelliğini taşıyor.‘Erdemliler Hareketi’AK Parti, 14 Ağustos 2001’de Milli Görüş’ten kopan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, kendilerine “Erdemliler Hareketi” adını verenler tarafından kuruldu. Kuruluşundan bir yıl sonra 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde 34,28’lik oy oranı ile tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması nedeniyle 58. Hükümeti, Abdullah Gül kurdu.Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasından sonra 9 Mart 2003’te yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili seçildi. 15 Mart’ta da 59. Hükümeti kurarak başbakan oldu. 2004 yılı, yerel seçimler yılıydı. AK Parti girdiği ilk yerel seçimde ise yüzde 41,7’lik oy oranı ile 11’i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.367 krizi2007 yılında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi dolması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması ülke gündemine oturdu. AK Parti, Abdullah Gül'ü aday gösterdi. TBMM’de yaşanan 367 krizi sonrasında ise sandığa gidildi. Genel seçimlerde AK Parti oy oranını yüzde 46,58’e yükseltti. Seçim sonrası AK Parti’nin desteklediği Abdullah Gül, Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.367 benzeri bir krizi tekrara yaşamak istemeyen AK Parti'nin hazırladığı Anayasa değişikliği referanduma sunuldu. Yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi kabul gördü.AK Parti için kapatma davasıAK Parti, 2008 yılında ise kapatılma riski ile karşı karşıya kaldı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanarak 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, aralarında Erdoğan ve Gül’ün de bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması istendi. Dava, 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için AK Parti'nin kapatılmamasına karar verdi.2010 ReferandumuAK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 2010 yılında AK Parti'nin kesintisiz sandık zaferlerine biri daha eklendi. 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası’nda değişiklik öngören düzenleme de 2010’daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında “evet” oyu aldı. 2011 genel seçimleri de AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandı. Geçerli oyların yüzde 49,53’ünü alarak tek başına iktidarını sürdürdü. AK Parti, iktidardaki 12. yılında, Erdoğan'ın genel başkanlığındaki son yerel seçimlere girdi. Bu seçimde de yüzde 45,60 oy oranıyla 18’i büyükşehir olmak üzere 818 belediye başkanlığı kazanıldı.Başbakanlıktan CumhurbaşkanlığınaAK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti'nin Genel Başkanlık koltuğuna ise Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu oturdu.AK Parti, Davutoğlu’nun genel başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde verdi. Ancak hükümet kurulamayınca 1 Kasım 2015'te seçimler tekrarlandı. AK Parti, bu seçimlerde de ipi tek başına göğüsledi. 22 Mayıs 2016’da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre’de bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a, belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak başbakan oldu.15 Temmuz’da darbe girişimi yaşandıTürkiye, 15 Temmuz 2016 akşamı, tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadı. O gün FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması tarafından darbe girişiminin fitili ateşlendi. Türk demokrasinin de sınavı olan bu kalkışma, halkın sokağa inmesi ile engellendi.16 Nisan 2017’de Türkiye bir kez daha referanduma gitti. Bu referandumda halka, hükümet yapısının değiştirilip değiştirilmemesi soruldu. Sandıktan değişiklik için yüzde 51,41 oranında “evet”, yüzde 48,59 oranında “hayır” oyu çıktı. Bu oranlarla Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de adım atmış oldu. Aynı zamanda cumhurbaşkanın herhangi bir partiye üye olmasının da önü açıldı.Erdoğan yeniden partisinin başına döndüAnayasa düzenlemesi sonrasında Erdoğan 2 Mayıs'ta, 979 gün aradan sonra AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs 2017’de olağanüstü kongre yapma kararı alındı ve Erdoğan yeniden Genel Başkan seçildi. 24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı. Bu seçimler aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin fiilen uygulanmaya başlanacağı seçimlerdi. Sandıktan yine Erdoğan ismi çıktı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan böylece yeni sistemle seçilen ilk cumhurbaşkanı unvanına da sahip oldu.AK Parti’nin oyu düştü ama ip göğüslediAK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son genel seçim sınavını 14 Mayıs 2023 tarihinde verdi. AK Parti 22’nci yılında ilk defa oy kaybetti. Yüzde 35,6 oranında oy alan AK Parti oyunun düşmesine rağmen, en çok oy alan birinci parti oldu. Erdoğan ise ilk defe gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oyu aldı. 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde ise AK Parti kan kaybı yaşadı.

