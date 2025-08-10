https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/kabine-uyelerinden-cumhurbaskani-erdoganin-gorevinde-11-yili-geride-birakmasiyla-ilgili-paylasim-1098482909.html

Kabine üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinde 11 yılı geride bırakmasıyla ilgili paylaşım

Kabine üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinde 11 yılı geride bırakmasıyla ilgili paylaşım

10.08.2025

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin soayl meyadan mesaj yayımladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu ve bunun, tarihi dönüm noktası ve siyasi başarı olmasının yanı sıra demokrasi mücadelesi açısından güçlü bir simge olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her alanda ileri taşındığını, demokratikleşme adımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ve somut kazanımlara dönüştüğünü belirten Bakan Tunç, şu ifadelere de yer verdi:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "11 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halkın oyuyla seçilmesi, Cumhuriyetimizin demokrasi ufkunu genişleten, millet iradesini güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin desteğiyle çıktığı bu yolculukta yine milletimizle omuz omuza Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyor" paylaşımını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise. "Milletin lideri, mazlumların sesi. 11 yıl önce bugün, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından birini yaşadık. Aziz milletimizin iradesi sandığa yansıdı ve halk tarafından ilk kez cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle hedeflerine her zaman olduğundan daha kararlı devamlı etmektedir" ifadelerine mesajında yer verdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Türkiye, vesayetin zincirlerini kırdı, devletin en yüksek makamına milletin sözünü taşıdı. Bu tarihi gün Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralayan bir milat oldu. Milletimizin duası ve desteğiyle yolunuz aydınlık, hizmetleriniz daim olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "10 Ağustos 2014, millet, iradesiyle tarih yazdı. Cumhur, kendi cumhurbaşkanını seçti. Milletin Adamı'yla başlayan bu yürüyüş, büyük ve güçlü Türkiye idealinin miladı oldu. Birlikte çıktık bu yola, birlikte yazıyoruz Türkiye Yüzyılı'nı" mesajını paylaştı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise halkın, ilk kez devletin en yüksek makamına doğrudan müdahil olduğunu ve iradesinin stratejik üstünlüğünü tescil ettiğini ifade ederek Türkiye'nin on yıllar boyunca milletin iradesini gölgeleyen darbelerle ve vesayet odaklarıyla örülen prangaları kırdığını, sivil siyasetin önündeki engelleri aştığını ifade ederek, böylece vesayet zincirlerinin tarihe karıştığını, doğrudan millet iradesinin tecellisiyle yeni bir dönemin kapılarının ardına kadar açıldığını vurguladı.Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bugüne kadar süregelen 11 yılda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada yankı uyandıran ciddi atılımlara imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 10 Ağustos 2014'te milletin, siyasi tarihinde ilk kez doğrudan kendi oyuyla Cumhurbaşkanını seçerek demokrasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını ve o gün, millet iradesinin yalnızca sandığa değil, devletin en yüksek makamına doğrudan mühür vurduğunu belirtti Bakan en Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 10 Ağustos'un, siyaset tarihinde yeni bir dönemin kapısının araladığını, bu büyük adımın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sayısız eser, hizmet ve reformun başlangıcı olduğunu aktardı.Bu süreçte demokrasinin güçlendiğini, milli iradenin tahkim edildiğini, Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 10 Ağustos'ta milletin, demokrasi tarihin altın sayfalarına nakşedilen büyük bir irade beyanında bulunduğunu belirttiği açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 yıldır milletin sarsılmaz güveninin, kararlı iradesinin ve kutlu yürüyüşünün timsali olduğunun altını çizdi. Bolat, "Bugün, Yüce Allah'ın inayetiyle geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerine milletçe omuz omuza yürümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 10 Ağustos 2014'ün milletin iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği günlerden biri olduğunu belirterek "O gün yalnızca bir seçim kazanılmadı, demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı, milli iradenin gücü tüm dünyaya gösterildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan büyük Türkiye yürüyüşü, bugün de kararlılıkla sürüyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, milletimizin desteği ve liderimizin vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

