Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/adli-tip-kurumu-duyurdu-murat-calikin-saglik-durumu-belli-oldu-1098596262.html
Adli Tıp Kurumu duyurdu: Murat Çalık’ın sağlık durumu belli oldu
Adli Tıp Kurumu duyurdu: Murat Çalık’ın sağlık durumu belli oldu
Sputnik Türkiye
Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T17:32+0300
2025-08-14T17:32+0300
türki̇ye
türkiye
mehmet murat çalık
adli tıp kurumu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777977_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a0c6b35aabb2b1bf58144e14e9fedbf4.jpg
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.Raporda, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulguları ışığında, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.Mütalaada, Çalık’ın geçmişte akut myeloid lösemi ve tükürük bezi tümörü nedeniyle tedavi gördüğü, son kontrollerinde hastalıkların nüks ya da metastaz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca kemik iliği biyopsisi, patolojik ve genetik incelemelerde lösemi, lenfoma veya miyelodisplaziye işaret eden bulgu saptanmadığı, kilo kaybı, ciddi kardiyolojik sorun veya ruhsal hastalık tespit edilmediği kaydedildi.Adli Tıp Kurumu, önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanması koşuluyla, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde kalabileceği sonucuna ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/adli-tiptan-murat-calik-aciklamasi-alinan-kemik-iligi-ornegi-yetersiz-yeniden-alinip-otopsi-1098036851.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777977_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a15c5c39a89685d0db95da0f60707408.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet murat çalık, adli tıp kurumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul adli tıp kurumu
türkiye, mehmet murat çalık, adli tıp kurumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul adli tıp kurumu

Adli Tıp Kurumu duyurdu: Murat Çalık’ın sağlık durumu belli oldu

17:32 14.08.2025
© AABeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.
Raporda, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulguları ışığında, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.
Mütalaada, Çalık’ın geçmişte akut myeloid lösemi ve tükürük bezi tümörü nedeniyle tedavi gördüğü, son kontrollerinde hastalıkların nüks ya da metastaz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca kemik iliği biyopsisi, patolojik ve genetik incelemelerde lösemi, lenfoma veya miyelodisplaziye işaret eden bulgu saptanmadığı, kilo kaybı, ciddi kardiyolojik sorun veya ruhsal hastalık tespit edilmediği kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu, önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanması koşuluyla, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde kalabileceği sonucuna ulaştı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
POLİTİKA
Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması: 'Lenfoma teşhisi kişinin tıbbi geçmişinde mevcut değildir'
21 Temmuz, 14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала