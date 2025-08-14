Adli Tıp Kurumu duyurdu: Murat Çalık’ın sağlık durumu belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/adli-tip-kurumu-duyurdu-murat-calikin-saglik-durumu-belli-oldu-1098596262.html
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.Raporda, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulguları ışığında, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.Mütalaada, Çalık’ın geçmişte akut myeloid lösemi ve tükürük bezi tümörü nedeniyle tedavi gördüğü, son kontrollerinde hastalıkların nüks ya da metastaz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca kemik iliği biyopsisi, patolojik ve genetik incelemelerde lösemi, lenfoma veya miyelodisplaziye işaret eden bulgu saptanmadığı, kilo kaybı, ciddi kardiyolojik sorun veya ruhsal hastalık tespit edilmediği kaydedildi.Adli Tıp Kurumu, önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanması koşuluyla, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde kalabileceği sonucuna ulaştı.
Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.
Raporda, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulguları ışığında, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından engel bir durum bulunmadığı belirtildi.
Mütalaada, Çalık’ın geçmişte akut myeloid lösemi ve tükürük bezi tümörü nedeniyle tedavi gördüğü, son kontrollerinde hastalıkların nüks ya da metastaz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca kemik iliği biyopsisi, patolojik ve genetik incelemelerde lösemi, lenfoma veya miyelodisplaziye işaret eden bulgu saptanmadığı, kilo kaybı, ciddi kardiyolojik sorun veya ruhsal hastalık tespit edilmediği kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu, önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanması koşuluyla, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde kalabileceği sonucuna ulaştı.