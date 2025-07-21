https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/adli-tiptan-murat-calik-aciklamasi-alinan-kemik-iligi-ornegi-yetersiz-yeniden-alinip-otopsi-1098036851.html

Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması: 'Lenfoma teşhisi kişinin tıbbi geçmişinde mevcut değildir'

Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması: 'Lenfoma teşhisi kişinin tıbbi geçmişinde mevcut değildir'

Sputnik Türkiye

Adli Tıp Kurumu Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai kararın, yeniden alınacak kemik iliği patolojisi sonrasında verileceğini bildirdi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T14:16+0300

2025-07-21T14:16+0300

2025-07-21T14:23+0300

poli̇ti̇ka

mehmet murat çalık

türkiye

i̇stanbul

adli tıp kurumu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp, sağlık durumunu, yapılacak işlemlerin ardından değerlendirecek.Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuAdli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai kararın, yeniden alınacak kemik iliği patolojisi ile gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporu sonrasında verileceğini bildirdi.Mehmet Murat Çalık'ın hastalığı ne?ATK'den yapılan açıklamada, Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi.Çalık'ın hastalığının 10 yılı aşkın süredir nüksetmediği için tam şifa hali olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Kurumumuza iletilen adli dosya içerisindeki mevcut belgelerde kişinin 1999 yılında teşhisi konan 'akut miyeloid lösemi' ile ilgili patoloji raporu ve tıbbi tedavi belgesi de mevcut değildir. Şahıs bu dönemde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından takip ve tedavi edildiğini ifade etmiş ve bununla ilgili adli dosyada herhangi bir tıbbi belge görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.'Herhangi bir tahrifat söz konusu değildirİzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin patoloji raporuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'İddia edildiği üzere lenfoma teşhisi, kişinin tıbbi geçmişinde mevcut değildir'Açıklamada, "Kurumumuza gönderilen adli dosya içerisinde mevcut olan 11 Temmuz tarihli kan sayımı tetkikinde lökosit sayısının 5 bin 660 ve nötrofil sayısının 3 bin 400 olduğu, yakın tarihli diğer kan sayımı tetkiklerinde de benzer düzeyde sonuçların olduğu, dolayısıyla lökopeni veya nötropeninin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Lökopeni teşhisi için lökosit değerinin 4000'in altında ve nötropeni teşhisi için nötrofil değerinin 1000'in altında olması gerektiği tıbben bilinmektedir." bilgisine yer verildi.Çalık'a, 2008'de yapılan biyopsiyle mukoepidermoid karsinom (parotis bezi tümörü) teşhisinin konulduğu, geçirdiği ameliyat ve ışın tedavisi sonrasında iyileştiği, 2008 sonrasında bu hastalığının da tekrarlamadığı, yaklaşık 17 yıldır aktif hastalığının olmadığı bildirildi.Açıklamada, 10 yılı aşkın süredir tekrarlamayan bu hastalığının da tam iyileşmiş kabul edildiği belirtilerek, Çalık'ın boynunun sağ yanında bulunan kitlenin çıkarıldığı ve patolojik incelemede iyi huylu olduğunun tespit edildiği belirtildi.'Lenf kanseri bulgusu yok'Açıklamada, "Adli dosya içerisinde gönderilen tıbbi evrakında, laboratuvar, hematolojik ve patolojik incelemelerinde iddia edildiği üzere lenfoma (lenf bezi kanseri) teşhisi kişinin tıbbi geçmişinde mevcut değildir." ifadesi kullanıldı.Çalık, 18 Temmuz'da hastaneye yatırıldıÇalık'ın genel sağlık durumuna ilişkin açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:Çalık'ın bu değerlendirmenin ardından 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne yatışı yapıldı.

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