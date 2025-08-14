Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/4-saat-guneste-kalan-cocuk-hastanelik-oldu-doktorlar-cocukta-ikinci-derece-yanik-tespit-etti-1098598189.html
4 saat güneşte kalan çocuk hastanelik oldu: Doktorlar, çocukta ikinci derece yanık tespit etti
4 saat güneşte kalan çocuk hastanelik oldu: Doktorlar, çocukta ikinci derece yanık tespit etti
Sputnik Türkiye
Yozgat’tan ailesiyle tatile giden 7 yaşındaki Alper B., Samsun Atakum sahilinde 4 saat boyunca güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle ikinci... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T19:41+0300
2025-08-14T19:41+0300
türki̇ye
samsun
yanık
güneş
güneş kremi
sıcak
sıcak hava
en sıcak yıl
sıcak nokta
sıcak çarpması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098597814_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0b93d07cab490cea76c730d49279a58a.jpg
Yozgatlı 7 yaşındaki Alper B., Samsun sahilinde 4 saat güneşte kaldığı için ikinci derece güneş yanığı oldu.Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük çocuk, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yaşadıklarını anlatan baba Mustafa B., “Çocuğumu sahile götürdüm ve yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldık. Güneş kremi sürmeyi unuttuk ve fazla güneşte kalması nedeniyle yaraları oluştu. Hocalarımız da ilgilendi, şu anda durumu iyiye gidiyor” dedi.Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Dr. Demir, “Genellikle güneş yanıkları birinci derece olur ve kızarıklıkla ağrı şeklinde görülür. Ancak bu çocuğumuzda yanık ikinci dereceye ilerlemiş ve oldukça yaygın bir alanı etkiliyor. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık ve tedaviyi tamamladık, inşallah kısa süre içinde taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olmaya-basladi-gunes-carpmasina-dikkat-1097680823.html
türki̇ye
samsun
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098597814_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87061cfaa5f6488b04dc806751852748.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samsun, yanık, güneş, güneş kremi, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak nokta, sıcak çarpması
samsun, yanık, güneş, güneş kremi, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak nokta, sıcak çarpması

4 saat güneşte kalan çocuk hastanelik oldu: Doktorlar, çocukta ikinci derece yanık tespit etti

19:41 14.08.2025
© AAGüneş yanığı
Güneş yanığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
Yozgat’tan ailesiyle tatile giden 7 yaşındaki Alper B., Samsun Atakum sahilinde 4 saat boyunca güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle ikinci derece yanık oluşan çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yozgatlı 7 yaşındaki Alper B., Samsun sahilinde 4 saat güneşte kaldığı için ikinci derece güneş yanığı oldu.
Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük çocuk, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yaşadıklarını anlatan baba Mustafa B., “Çocuğumu sahile götürdüm ve yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldık. Güneş kremi sürmeyi unuttuk ve fazla güneşte kalması nedeniyle yaraları oluştu. Hocalarımız da ilgilendi, şu anda durumu iyiye gidiyor” dedi.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
Dr. Demir, “Genellikle güneş yanıkları birinci derece olur ve kızarıklıkla ağrı şeklinde görülür. Ancak bu çocuğumuzda yanık ikinci dereceye ilerlemiş ve oldukça yaygın bir alanı etkiliyor. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık ve tedaviyi tamamladık, inşallah kısa süre içinde taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
YAŞAM
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat
8 Temmuz, 06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала