4 saat güneşte kalan çocuk hastanelik oldu: Doktorlar, çocukta ikinci derece yanık tespit etti

Yozgat’tan ailesiyle tatile giden 7 yaşındaki Alper B., Samsun Atakum sahilinde 4 saat boyunca güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle ikinci... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Yozgatlı 7 yaşındaki Alper B., Samsun sahilinde 4 saat güneşte kaldığı için ikinci derece güneş yanığı oldu.Güneş kremi kullanılmaması nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük çocuk, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yaşadıklarını anlatan baba Mustafa B., “Çocuğumu sahile götürdüm ve yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldık. Güneş kremi sürmeyi unuttuk ve fazla güneşte kalması nedeniyle yaraları oluştu. Hocalarımız da ilgilendi, şu anda durumu iyiye gidiyor” dedi.Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Dr. Demir, “Genellikle güneş yanıkları birinci derece olur ve kızarıklıkla ağrı şeklinde görülür. Ancak bu çocuğumuzda yanık ikinci dereceye ilerlemiş ve oldukça yaygın bir alanı etkiliyor. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık ve tedaviyi tamamladık, inşallah kısa süre içinde taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2025

