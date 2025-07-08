Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
© AA / Ekber Türkoğlu
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Meteoroloji'nin 8 Temmuz Salı hava durumuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van’ın doğusunda yerel sağanak beklenirken; Edirne 39, Manisa 42, Diyarbakır ise 40 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz Salı günü hava tahmin raporuna göre, Türkiye sıcak hava dalgası etkisine giriyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşarken Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde sıcaklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de hava sıcaklığı 39 derece, Manisa'da 42 Diyarbakır'da ise 40 derece olacak.
Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak saatler olan 11.00 - 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.
Marmara'da sıcak ve açık bir gün
Balıkesir - 39°C - Az bulutlu ve açık
Edirne - 39°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık
Edirne - 39°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık
Ege'de yüksek sıcaklıklar etkili
Afyonkarahisar - 36°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 42°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 42°C - Az bulutlu ve açık
Akdeniz'de parçalı bulutlar ve sıcak hava
Adana - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık
Isparta - 37°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık
Isparta - 37°C - Az bulutlu ve açık
İç Anadolu'da az bulutlu gökyüzü
Ankara - 36°C - Az bulutlu ve açık
Çankırı - 37°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 37°C - Az bulutlu ve açık
Çankırı - 37°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 37°C - Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz'de açık ve sıcak bir hava
Bolu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 30°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 27°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 30°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 27°C - Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde yağış riski
Amasya - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Artvin - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu'da bölgesel sağanaklar bekleniyor
Erzurum - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 37°C - Az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 37°C - Az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu'da güneş etkisini sürdürüyor
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık