https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olmaya-basladi-gunes-carpmasina-dikkat-1097680823.html

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 8 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Bazı illerde sağanak beklenirken, Edirne 39, Manisa 42, Diyarbakır 40 dereceyi görecek.

2025-07-08T06:47+0300

2025-07-08T06:47+0300

2025-07-08T06:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz Salı günü hava tahmin raporuna göre, Türkiye sıcak hava dalgası etkisine giriyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşarken Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde sıcaklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de hava sıcaklığı 39 derece, Manisa'da 42 Diyarbakır'da ise 40 derece olacak. Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak saatler olan 11.00 - 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.Marmara'da sıcak ve açık bir günBalıkesir - 39°C - Az bulutlu ve açıkEdirne - 39°C - Az bulutlu ve açıkİstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açıkEge'de yüksek sıcaklıklar etkiliAfyonkarahisar - 36°C - Az bulutlu ve açıkDenizli - 41°C - Az bulutlu ve açıkİzmir - 36°C - Az bulutlu ve açıkManisa - 42°C - Az bulutlu ve açıkAkdeniz'de parçalı bulutlar ve sıcak havaAdana - 35°C - Parçalı ve az bulutluAntalya - 34°C - Az bulutlu ve açıkHatay - 32°C - Az bulutlu ve açıkIsparta - 37°C - Az bulutlu ve açıkİç Anadolu'da az bulutlu gökyüzüAnkara - 36°C - Az bulutlu ve açıkÇankırı - 37°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir - 36°C - Az bulutlu ve açıkKonya - 37°C - Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz'de açık ve sıcak bir havaBolu - 33°C - Az bulutlu ve açıkDüzce - 37°C - Az bulutlu ve açıkSinop - 30°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak - 27°C - Az bulutlu ve açıkOrta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde yağış riskiAmasya - 37°C - Parçalı ve az bulutluArtvin - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun - 28°C - Parçalı ve az bulutluTrabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Anadolu'da bölgesel sağanaklar bekleniyorErzurum - 25°C - Parçalı ve az bulutluKars - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 37°C - Az bulutluVan - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu'da güneş etkisini sürdürüyorDiyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açıkMardin - 35°C - Az bulutlu ve açıkSiirt - 37°C - Az bulutlu ve açık

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