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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat
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Meteoroloji 8 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Bazı illerde sağanak beklenirken, Edirne 39, Manisa 42, Diyarbakır 40 dereceyi görecek.
2025-07-08T06:47+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz Salı günü hava tahmin raporuna göre, Türkiye sıcak hava dalgası etkisine giriyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşarken Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde sıcaklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de hava sıcaklığı 39 derece, Manisa'da 42 Diyarbakır'da ise 40 derece olacak. Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak saatler olan 11.00 - 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.Marmara'da sıcak ve açık bir günBalıkesir - 39°C - Az bulutlu ve açıkEdirne - 39°C - Az bulutlu ve açıkİstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açıkEge'de yüksek sıcaklıklar etkiliAfyonkarahisar - 36°C - Az bulutlu ve açıkDenizli - 41°C - Az bulutlu ve açıkİzmir - 36°C - Az bulutlu ve açıkManisa - 42°C - Az bulutlu ve açıkAkdeniz'de parçalı bulutlar ve sıcak havaAdana - 35°C - Parçalı ve az bulutluAntalya - 34°C - Az bulutlu ve açıkHatay - 32°C - Az bulutlu ve açıkIsparta - 37°C - Az bulutlu ve açıkİç Anadolu'da az bulutlu gökyüzüAnkara - 36°C - Az bulutlu ve açıkÇankırı - 37°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir - 36°C - Az bulutlu ve açıkKonya - 37°C - Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz'de açık ve sıcak bir havaBolu - 33°C - Az bulutlu ve açıkDüzce - 37°C - Az bulutlu ve açıkSinop - 30°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak - 27°C - Az bulutlu ve açıkOrta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde yağış riskiAmasya - 37°C - Parçalı ve az bulutluArtvin - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun - 28°C - Parçalı ve az bulutluTrabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Anadolu'da bölgesel sağanaklar bekleniyorErzurum - 25°C - Parçalı ve az bulutluKars - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 37°C - Az bulutluVan - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu'da güneş etkisini sürdürüyorDiyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açıkMardin - 35°C - Az bulutlu ve açıkSiirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
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8 temmuz hava durumu, meteoroloji tahmini, türkiye sıcaklık, sağanak yağış, edirne hava, manisa sıcaklık, diyarbakır hava durumu, bugün hava nasıl
8 temmuz hava durumu, meteoroloji tahmini, türkiye sıcaklık, sağanak yağış, edirne hava, manisa sıcaklık, diyarbakır hava durumu, bugün hava nasıl

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat

06:47 08.07.2025
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA / Ekber Türkoğlu
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Meteoroloji'nin 8 Temmuz Salı hava durumuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van’ın doğusunda yerel sağanak beklenirken; Edirne 39, Manisa 42, Diyarbakır ise 40 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz Salı günü hava tahmin raporuna göre, Türkiye sıcak hava dalgası etkisine giriyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşarken Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde sıcaklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de hava sıcaklığı 39 derece, Manisa'da 42 Diyarbakır'da ise 40 derece olacak.
Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak saatler olan 11.00 - 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Marmara'da sıcak ve açık bir gün

Balıkesir - 39°C - Az bulutlu ve açık
Edirne - 39°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık

Ege'de yüksek sıcaklıklar etkili

Afyonkarahisar - 36°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 42°C - Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de parçalı bulutlar ve sıcak hava

Adana - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık
Isparta - 37°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da az bulutlu gökyüzü

Ankara - 36°C - Az bulutlu ve açık
Çankırı - 37°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 37°C - Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz'de açık ve sıcak bir hava

Bolu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 30°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 27°C - Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde yağış riski

Amasya - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Artvin - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu'da bölgesel sağanaklar bekleniyor

Erzurum - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 37°C - Az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu'da güneş etkisini sürdürüyor

Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
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