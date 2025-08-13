https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/zaharova-putin-trump-gorusmesine-yonelik-tepkileri-degerlendirdi-dunya-ikiye-bolundu-1098558132.html

Zaharova, Putin-Trump görüşmesine yönelik tepkileri değerlendirdi: 'Dünya ikiye bölündü'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin dünyanın genelinden gelen tepkileri değerlendirdi.Zaharova, “İlki sağlıklı güçlerdir. Gerçekten sağlıklı. İyi veya kötü, doğru veya yanlış demiyorum. İyi şanslar, atılım niteliğindeki kararlar, çığır açabilecek bazı kararlar dileyen sağlıklı güçler. İkinci grup da sanki üzerlerine kutsal su damlatılmış gibi tıslayan, kıvranan, taşların altından sürünerek çıkan güçler” ifadesini kullandı.‘Kiev’in esirleri geri almak istememesi bir soykırım’Rus diplomat ayrıca Kiev rejiminin Rusya’nın sunduğu esir listesindeki bin kişiyi geri almayı reddetmesini ‘Ukrayna halkına yönelik soykırım’ olarak değerlendirdi.Zaharova, “Hiç kimse beni, Kiev rejiminin ve bizzat, doğrudan başındaki Zelenskiy'in yaptıklarının, Ukrayna halkına karşı bir soykırım olmadığına ikna edemez” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus televizyonu RT, Kiev rejiminin geri almayı reddettiği bin Ukraynalı asker esirine ait tüm bilgileri içeren bir web sitesi yayınladı. Sitede her esir hakkında adı, doğum tarihi ve yeri, askeri birlik numarası, rütbesi ve çağrı işareti gibi kimlik bilgileri yer alıyor.Ayrıca, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunda Ukrayna tarafı, ölen askerlerinin cenazelerini almayı da reddetmişti.

