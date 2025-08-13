Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'Putin-Trump görüşmesine yönelik provokasyon Batı'da ciddi bölünme anlamına gelecek'
‘Putin-Trump görüşmesine yönelik provokasyon Batı’da ciddi bölünme anlamına gelecek’
Fransa'da yaşayan Sırp asıllı yazar ve hümanist Nikola Mirkoviç, Sputnik'e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmeyi engellemeye çalışacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Sahte bayrak altında düzenlenen operasyonların Atlantik dünyasında yaygın olduğunu dile getiren Mirkoviç, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu sefer ne değişti?Ancak bu sefer durumun farklı olduğuna dikkat çeken Sırp uzman, "Donald Trump bugün bizzat Vladimir Putin ile müzakere edecek ve Rusya'nın kendisiyle müzakerelerin hemen öncesinde bir skandalın merkezinde bulunması onun çıkarına değil" diyerek şunu ekledi:
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Abone ol
Kiev rejiminin Putin-Trump görüşmesini sabote etmeye yönelik olası provokasyonun Irak'ta bir türlü bulunamayan kitle imha silahları ile aynı kefeye konacağını söyleyen Mirkoviç, Rusya'nın müzakerelerin hemen öncesinde bir skandalın merkezinde bulunmasının Trump’ın çıkarına olmadığını belirtti.
Fransa’da yaşayan Sırp asıllı yazar ve hümanist Nikola Mirkoviç, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmeyi engellemeye çalışacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Sahte bayrak altında düzenlenen operasyonların Atlantik dünyasında yaygın olduğunu dile getiren Mirkoviç, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiği Ukrayna provokasyonu, Irak'ta bir türlü bulamadığımız kitle imha silahları ve Beşar Esad'ın kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığı iddialarıyla aynı kefeye konacak.

Bu sefer ne değişti?

Ancak bu sefer durumun farklı olduğuna dikkat çeken Sırp uzman, "Donald Trump bugün bizzat Vladimir Putin ile müzakere edecek ve Rusya'nın kendisiyle müzakerelerin hemen öncesinde bir skandalın merkezinde bulunması onun çıkarına değil" diyerek şunu ekledi:
Böyle bir ortamda provokasyon düzenlemek Atlantik kampında ‘ciddi bir bölünme’ anlamına gelebilir.
UKRAYNA KRİZİ
Kiev provokasyon peşinde: Oyunu değiştirecek bir olaya acil ihtiyaç duyuyor
