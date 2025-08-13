https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/putin-trump-gorusmesine-yonelik-provokasyon-batida-ciddi-bolunme-anlamina-gelecek-1098555288.html

‘Putin-Trump görüşmesine yönelik provokasyon Batı’da ciddi bölünme anlamına gelecek’

‘Putin-Trump görüşmesine yönelik provokasyon Batı’da ciddi bölünme anlamına gelecek’

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Putin-Trump görüşmesini sabote etmeye yönelik olası provokasyonun Irak'ta bir türlü bulunamayan kitle imha silahları ile aynı kefeye konacağını... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T08:23+0300

2025-08-13T08:23+0300

2025-08-13T08:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

abd

ukrayna

vladimir putin

donald trump

irak

beşar esad

atlantik

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786023_0:38:681:421_1920x0_80_0_0_e1406854cdf4b9f5c677afff8bf66c60.png

Fransa’da yaşayan Sırp asıllı yazar ve hümanist Nikola Mirkoviç, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmeyi engellemeye çalışacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Sahte bayrak altında düzenlenen operasyonların Atlantik dünyasında yaygın olduğunu dile getiren Mirkoviç, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu sefer ne değişti?Ancak bu sefer durumun farklı olduğuna dikkat çeken Sırp uzman, "Donald Trump bugün bizzat Vladimir Putin ile müzakere edecek ve Rusya'nın kendisiyle müzakerelerin hemen öncesinde bir skandalın merkezinde bulunması onun çıkarına değil" diyerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kiev-provokasyon-pesinde-oyunu-degistirecek-bir-olaya-acil-ihtiyac-duyuyor-1098554883.html

rusya

ukrayna

irak

atlantik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, ukrayna, vladimir putin, donald trump, irak, beşar esad, atlantik, rusya savunma bakanlığı