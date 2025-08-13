https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/vietnamli-uzman-zelenskiy-ve-ekibi-putin-trump-zirvesini-engellemek-icin-sert-ve-provokatif-1098568407.html

Vietnamlı uzman: Zelenskiy ve ekibi Putin-Trump zirvesini engellemek için sert ve provokatif eylemlere hazır

Vietnamlı uzman: Zelenskiy ve ekibi Putin-Trump zirvesini engellemek için sert ve provokatif eylemlere hazır

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hoang Giang, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamasına ilişkin yorumunda... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamasına ilişkin Sputnik'e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hoang Giang (Vietnam), Ukrayna makamlarının Trump ile Putin arasındaki diyaloğu bozmaya ve Rusya-ABD müzakereleri etrafında olumsuz bir zemin oluşturmaya çalıştığını ifade etti."Şu anda Kiev makamlarından olumlu herhangi bir şey beklenemez. Görev süresi dolan Devlet Başkanı Zelenskiy ve ekibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveyi engellemek için sert ve provokatif taktiklere başvurmaya hazır. Kiev yetkilileri en azından Alaska zirvesini önemsiz ve anlamsız kılmak için bir şeyler yapacaktır" diyen Hoang, sözlerini şöyle sürdürdü:

