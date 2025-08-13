https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/vietnamli-uzman-zelenskiy-ve-ekibi-putin-trump-zirvesini-engellemek-icin-sert-ve-provokatif-1098568407.html
Vietnamlı uzman: Zelenskiy ve ekibi Putin-Trump zirvesini engellemek için sert ve provokatif eylemlere hazır
13.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'in provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamasına ilişkin Sputnik'e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hoang Giang (Vietnam), Ukrayna makamlarının Trump ile Putin arasındaki diyaloğu bozmaya ve Rusya-ABD müzakereleri etrafında olumsuz bir zemin oluşturmaya çalıştığını ifade etti."Şu anda Kiev makamlarından olumlu herhangi bir şey beklenemez. Görev süresi dolan Devlet Başkanı Zelenskiy ve ekibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveyi engellemek için sert ve provokatif taktiklere başvurmaya hazır. Kiev yetkilileri en azından Alaska zirvesini önemsiz ve anlamsız kılmak için bir şeyler yapacaktır" diyen Hoang, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy, Trump ile Putin arasında gerçekçi diyaloğu engellemek istiyor, zira Rusya ile ABD arasında Zelenskiy'in katılımı olmadan gerçekleşecek herhangi bir görüşme, kendisi için ölümcül bir darbe olacak. Macaristan Başbakanı Viktor Orban 12 Ağustos'ta şunu çok doğru bir şekilde ifade etmişti: "Eğer müzakere masasında değilsen, menüdesin demektir". Zelenskiy ve arkasındaki güçler bunu kabullenemiyor.