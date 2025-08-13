https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/rus-disisleri-kievi-barisi-dusunmuyor-tek-amaclari-catismayi-uzatmak-1098563792.html

Rus Dışişleri: Kiev barışı düşünmüyor, tek amaçları çatışmayı uzatmak

Rus Dışişleri: Kiev barışı düşünmüyor, tek amaçları çatışmayı uzatmak

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin aklında barış olmadığının altını çizen Rus Dışişleri yetkili Fadeyev, Zelenskiy yönetiminin müzakerelerden beklentisinin farklı olduğunu... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T12:46+0300

2025-08-13T12:46+0300

2025-08-13T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir zelenskiy

kiev

ukrayna

rusya

ukrayna güvenlik servisi

sbu

siber suçlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098563775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb7ad031de11c9d1646365a82248405.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Direktör Yardımcısı Aleksey Fadeyev, Kiev rejiminin barışı düşünmediğini ve müzakereleri yalnızca çatışmaları uzatma ve iktidarda kalma aracı olarak gördüğünü vurguladı.Fadeyev, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk ile yaptığı görüşme sonrası Rusya’ya yönelik bazı operasyonlara bizzat onay verdiğini açıkladığına dikkat çekti.Rus Dışişleri yetkilisi, "Batı tarafından sağlanan silahlar da kullanılarak yeni sabotaj ve terör saldırısı girişimleri olduğu aşikar. Bu durum, Kiev rejiminin barış arayışında olmadığını ve müzakereleri yalnızca askeri çatışmaları uzatmak ve iktidarını korumak için bir araç olarak gördüğünü kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna, siber suç merkezi haline geliyor'Binlerce bilgisayar korsanı ve çevrimiçi dolandırıcıyla çalışan Kiev'in siber suç merkezi haline geldiğini ve Batılı ülkelerin bu konuda sessiz kaldığını da belirten Fadeyev, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yasadışı kullanımına ilişkin vakaların sayısı her geçen yıl artıyor, tehdit sınır ötesi bir nitelik kazanıyor ve sadece Rusya ve vatandaşları değil, aynı zamanda Batılı ülkeler de bu suç örgütlerinin tehlikeli faaliyetlerinden zarar görüyor" dedi.Ukrayna'daki siber suç faaliyetlerinin yayılmasının uluslararası güvenliği tehdit ettiğine dikkat çeken Fadeyev, bu konunun ciddiyetinin tüm ülkeler tarafından anlaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kievin-talimatiyla-rusyada-saldiri-planlayan-zanli-yakalandi-1098558278.html

kiev

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, rusya, ukrayna güvenlik servisi, sbu, siber suçlar