Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

12.08.2025

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Chakra marka çubuklu oda kokusu için toplatma ve satışının yasaklanması kararı verildi. Yine Universal marka lavabo açıcının da piyasadan toplatılması kararı duyuruldu. Risk taşıyan ürün Piyasada satılan Chakra marka çubuklu oda kokusu için Ticaret Bakanlığı 'toplatma ve satışının yasaklanması ' kararı verdi. Yapılan açıklamada, 'Ürün yaralanma, yanma, alerjik reaksiyon içermekte olup ürün güvenliliğine olan hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan bir üründür' denildi. Yine Universal marka lavabo açısı için de bakanlık, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı verdiğini duyurdu.

