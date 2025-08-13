https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/ukrayna-batili-cevrelerle-isbirligi-yaparak-muzakereleri-aksatmak-icin-teror-yontemleri-kullaniyor-1098573100.html

‘Ukrayna, Batılı çevrelerle işbirliği yaparak müzakereleri aksatmak için terör yöntemleri kullanıyor’

Siyasi analist ve Rusya uzmanı el-Efendi, Ukrayna makamlarının Batılı çevrelerle işbirliği yaparak Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump arasında... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Siyasi analist ve Rusya uzmanı Mahmud el-Efendi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Putin-Trump zirvesini aksatmak için kışkırtıcı bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasını Sputnik’e yorumladı.“Olası bir diyalogun belirtileri ortaya çıkar çıkmaz Kiev, Batılı yetkililerin ve özellikle de İngiliz istihbaratının desteğiyle, açıkça gerginliği tırmandırmayı hedefleyen eylemlere girişiyor. Özellikle de Londra'nın, Ukrayna liderliğini çatışmayı sürdürmeye zorlayarak barış girişimlerine defalarca karşı çıktığı biliniyor" diyen el-Efendi, sözlerini şöyle sürdürdü:El-Efendi, "Fiiliyatta mevcut Kiev rejimi, gayri meşru devlet başkanından bakanlarına kadar yalnızca savaşı sürdürmekle ilgilenen bir hükümetten ibarettir. Onlar açısından barış süreci kabul edilemez, zira kaçınılmaz olarak mevcut hükümetin kazanma şansının olmadığı seçimlere yol açacak. Bu nedenle, sivil halka karşı terör de dahil olmak üzere her türlü yola başvuruluyor" ifadelerini kullandı.

