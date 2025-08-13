https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/ukrayna-batili-cevrelerle-isbirligi-yaparak-muzakereleri-aksatmak-icin-teror-yontemleri-kullaniyor-1098573100.html
‘Ukrayna, Batılı çevrelerle işbirliği yaparak müzakereleri aksatmak için terör yöntemleri kullanıyor’
‘Ukrayna, Batılı çevrelerle işbirliği yaparak müzakereleri aksatmak için terör yöntemleri kullanıyor’
13.08.2025
Siyasi analist ve Rusya uzmanı Mahmud el-Efendi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Putin-Trump zirvesini aksatmak için kışkırtıcı bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasını Sputnik’e yorumladı.“Olası bir diyalogun belirtileri ortaya çıkar çıkmaz Kiev, Batılı yetkililerin ve özellikle de İngiliz istihbaratının desteğiyle, açıkça gerginliği tırmandırmayı hedefleyen eylemlere girişiyor. Özellikle de Londra'nın, Ukrayna liderliğini çatışmayı sürdürmeye zorlayarak barış girişimlerine defalarca karşı çıktığı biliniyor" diyen el-Efendi, sözlerini şöyle sürdürdü:El-Efendi, "Fiiliyatta mevcut Kiev rejimi, gayri meşru devlet başkanından bakanlarına kadar yalnızca savaşı sürdürmekle ilgilenen bir hükümetten ibarettir. Onlar açısından barış süreci kabul edilemez, zira kaçınılmaz olarak mevcut hükümetin kazanma şansının olmadığı seçimlere yol açacak. Bu nedenle, sivil halka karşı terör de dahil olmak üzere her türlü yola başvuruluyor" ifadelerini kullandı.
Siyasi analist ve Rusya uzmanı Mahmud el-Efendi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Putin-Trump zirvesini aksatmak için kışkırtıcı bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasını Sputnik’e yorumladı.
“Olası bir diyalogun belirtileri ortaya çıkar çıkmaz Kiev, Batılı yetkililerin ve özellikle de İngiliz istihbaratının desteğiyle, açıkça gerginliği tırmandırmayı hedefleyen eylemlere girişiyor. Özellikle de Londra'nın, Ukrayna liderliğini çatışmayı sürdürmeye zorlayarak barış girişimlerine defalarca karşı çıktığı biliniyor" diyen el-Efendi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böylece net bir model ortaya çıkıyor, Ukrayna makamları, Batılı çevrelerle işbirliği yaparak müzakereleri aksatmak için terör yöntemleri kullanıyor. Amaç, Rusya'yı itibarsızlaştırmak ve Kiev'in siyasi çözümden kaçınmasına olanak tanıyan sahte bir ‘saldırgan’ imajı yaratmak.
El-Efendi, "Fiiliyatta mevcut Kiev rejimi, gayri meşru devlet başkanından bakanlarına kadar yalnızca savaşı sürdürmekle ilgilenen bir hükümetten ibarettir. Onlar açısından barış süreci kabul edilemez, zira kaçınılmaz olarak mevcut hükümetin kazanma şansının olmadığı seçimlere yol açacak. Bu nedenle, sivil halka karşı terör de dahil olmak üzere her türlü yola başvuruluyor" ifadelerini kullandı.