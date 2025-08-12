Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/beyaz-saray-trump-putin-ile-gorusme-icin--anchoragea-gidecek-1098550382.html
Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek
Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın zirvesinin Anchorage'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, ABD Başkanı'nın cuma günü zirve için Anchorage'a... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T21:25+0300
2025-08-12T21:25+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
rusya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_3e13d5a1e103435065366e9fcd730343.jpg
Washington, Putin ve Trump'ın buluşma yerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvesinin Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini bildirdi.Levitt, gazetecilere verdiği brifingde, “Cuma sabahı Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapmak üzere ülkenin diğer ucundaki Alaska’nın Anchorage kentine gidecek” ifadelerini kullandı. Rusya ve ABD zirvesiKremlin ve Beyaz Saray Cumartesi gecesi, Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini bildirmişti. Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüne yönelik seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını belirtmişti. Rusya ile ABD arasında yapılacak zirve öncesinde, Vladimir Zelenskiy, toprak tavizleri vermeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-savunma-bakanligi-kievin-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-provokasyon-hazirladigina-1098550439.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_c21b5655e3357ba9090ded685b719054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, donald trump, rusya, abd
vladimir putin, donald trump, rusya, abd

Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek

21:25 12.08.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkovichTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Abone ol
Beyaz Saray, Putin ve Trump'ın zirvesinin Anchorage'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, ABD Başkanı'nın cuma günü zirve için Anchorage'a gideceğini belirtti.
Washington, Putin ve Trump'ın buluşma yerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvesinin Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Levitt, gazetecilere verdiği brifingde, “Cuma sabahı Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapmak üzere ülkenin diğer ucundaki Alaska’nın Anchorage kentine gidecek” ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD zirvesi

Kremlin ve Beyaz Saray Cumartesi gecesi, Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini bildirmişti.
Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüne yönelik seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını belirtmişti.
Rusya ile ABD arasında yapılacak zirve öncesinde, Vladimir Zelenskiy, toprak tavizleri vermeyeceğini açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
‘Kiev'in Putin-Trump görüşmesini engellemek için provokasyon hazırladığına dair bilgi aldık’
21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала