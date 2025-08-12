https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/beyaz-saray-trump-putin-ile-gorusme-icin--anchoragea-gidecek-1098550382.html
Beyaz Saray: Trump, Putin ile görüşme için Anchorage'a gidecek
2025-08-12T21:25+0300
2025-08-12T21:25+0300
2025-08-12T21:25+0300
Washington, Putin ve Trump'ın buluşma yerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvesinin Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini bildirdi.Levitt, gazetecilere verdiği brifingde, “Cuma sabahı Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapmak üzere ülkenin diğer ucundaki Alaska’nın Anchorage kentine gidecek” ifadelerini kullandı. Rusya ve ABD zirvesiKremlin ve Beyaz Saray Cumartesi gecesi, Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini bildirmişti. Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüne yönelik seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını belirtmişti. Rusya ile ABD arasında yapılacak zirve öncesinde, Vladimir Zelenskiy, toprak tavizleri vermeyeceğini açıklamıştı.
Washington, Putin ve Trump'ın buluşma yerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvesinin Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Levitt, gazetecilere verdiği brifingde, “Cuma sabahı Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapmak üzere ülkenin diğer ucundaki Alaska’nın Anchorage kentine gidecek” ifadelerini kullandı.
Kremlin ve Beyaz Saray Cumartesi gecesi, Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini bildirmişti.
Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüne yönelik seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını belirtmişti.
Rusya ile ABD arasında yapılacak zirve öncesinde, Vladimir Zelenskiy, toprak tavizleri vermeyeceğini açıklamıştı.