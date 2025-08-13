https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/turkiye-onu-cok-sevmisti-goril-yavrusu-zeytin-nijeryaya-iade-edilecek-1098564291.html
Türkiye onu çok sevmişti: Goril yavrusu 'Zeytin', Nijerya'ya iade edilecek
İstanbul Havalimanı'nda bir kargonun içinde bulunan ve 'Zeytin' adı verilen goril yavrusunun Nijerya'ya iade edilmesine karar verildi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T13:01+0300
2025-08-13T13:01+0300
2025-08-13T13:01+0300
İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a giden bir kargonun içerisinde bulunan ve 'Zeytin' adı verilen goril yavrusunun Nijerya'ya iade edilmesine karar verildi. Ama Türkiye, 'tekrar illegal ticarete konu edilmemesi' şartı sundu. Türkiye'nin iki şartı varDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında, goril Zeytin'in Nijerya'ya iadesine ilişkin açıklama yaptı.Zeytin'in iade sürecinin, "tekrar illegal ticarete konu edilmeyeceğinin garanti edilmesi ve sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılması" şartıyla başladığı belirtildi. Zeytin'in, Nijerya'ya iade edildiğinde, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörlerin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yavru goril Zeytin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şartlarda yapılacak uçuş planlamasıyla Nijerya'ya iade edilecek." ifadesi kullanıldı.Türkiye onu çok sevmişti ismi anket ile belirlenmişti21 Aralık 2024'te Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek kargonun, İstanbul Havalimanı'ndaki kontrolleri esnasında, 1 goril yavrusu tespit edilmiş ve "CITES Belgesi" bulunmaması sebebiyle gorile DKMP Müdürlüğünce el konulmuştu.Sağlık kontrolünden geçirilen gorilin, İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınarak, özel bir bakıcı eşliğinde güvenli şekilde yaşamını devam ettirmesi sağlanmıştı. Başta sosyal medya mecraları olmak üzere yazılı ve görsel medyaya konu olan goril yavrusuna, vatandaşların da katıldığı bir anketle "Zeytin" adı verilmişti.CITES sözleşmesine göre, gorili ihraç eden ülke, geri talep edebilme hakkına sahip bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-ismi-belli-oldu-1092588455.html
