İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:27
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-ismi-belli-oldu-1092588455.html
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T14:40+0300
2025-01-12T14:40+0300
yaşam
goril
istanbul
zeytin
tarım ve orman bakanlığı
isim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092588780_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0acd0c1512c1408baa8fd7ccfcff5e1f.jpg
Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, 'Zeytin' ismine karar verildi.Bir kutuda yakalanmıştıİstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.Çok hüzünlüydü, bugünlerde ise hareketliOdasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.Bakanlık isim aradı: Binlerce öneri geldiDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092588780_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0a8ccf85ceac38501fe82097fdbc0603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul yavru goril adı, yavru goril adı belli oldu, yavru goril istanbul, yavru gorilin adı açıklandı, istanbul hayvanat bahçesi yavru goril, yavru goril haberleri, istanbul hayvanat bahçesi goril, goril yavrusu adı, istanbul yavru goril, gorilin adı ne oldu
istanbul yavru goril adı, yavru goril adı belli oldu, yavru goril istanbul, yavru gorilin adı açıklandı, istanbul hayvanat bahçesi yavru goril, yavru goril haberleri, istanbul hayvanat bahçesi goril, goril yavrusu adı, istanbul yavru goril, gorilin adı ne oldu

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

14:40 12.01.2025
© AA / Mehmet Murat Önelİstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından 'Zeytin' ismi kondu.
Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, 'Zeytin' ismine karar verildi.

Bir kutuda yakalanmıştı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.
Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.

Çok hüzünlüydü, bugünlerde ise hareketli

Odasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.
Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.

Bakanlık isim aradı: Binlerce öneri geldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.
85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
YAŞAM
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu
10 Ocak, 11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала