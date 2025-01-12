https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-ismi-belli-oldu-1092588455.html
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T14:40+0300
2025-01-12T14:40+0300
2025-01-12T14:40+0300
yaşam
goril
istanbul
zeytin
tarım ve orman bakanlığı
isim
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Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, 'Zeytin' ismine karar verildi.Bir kutuda yakalanmıştıİstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.Çok hüzünlüydü, bugünlerde ise hareketliOdasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.Bakanlık isim aradı: Binlerce öneri geldiDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
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İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından 'Zeytin' ismi kondu.
Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, 'Zeytin' ismine karar verildi.
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.
Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.
Çok hüzünlüydü, bugünlerde ise hareketli
Odasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.
Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.
Bakanlık isim aradı: Binlerce öneri geldi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.
85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.