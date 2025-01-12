https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbul-havalimaninda-bulunan-yavru-gorilin-ismi-belli-oldu-1092588455.html

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

Sputnik Türkiye

Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T14:40+0300

2025-01-12T14:40+0300

2025-01-12T14:40+0300

yaşam

goril

istanbul

zeytin

tarım ve orman bakanlığı

isim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092588780_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0acd0c1512c1408baa8fd7ccfcff5e1f.jpg

Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, 'Zeytin' ismine karar verildi.Bir kutuda yakalanmıştıİstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.Çok hüzünlüydü, bugünlerde ise hareketliOdasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.Bakanlık isim aradı: Binlerce öneri geldiDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul yavru goril adı, yavru goril adı belli oldu, yavru goril istanbul, yavru gorilin adı açıklandı, istanbul hayvanat bahçesi yavru goril, yavru goril haberleri, istanbul hayvanat bahçesi goril, goril yavrusu adı, istanbul yavru goril, gorilin adı ne oldu