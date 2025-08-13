https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/tokiden-21-ilde-102-is-yeri-satisi-odeme-plani-nasil-olacak--1098557465.html
TOKİ'den 21 ilde 102 iş yeri satışı: Ödeme planı nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 21 ildeki 102 iş yerini 28 Ağustos'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Dükkan, ticaret... 13.08.2025
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satış kapsamındaki iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye bulunuyor.Açık artırma 28 Ağustos’taAçık artırma, 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Oturumlar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.Satış listesinde, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki ticaret merkezi, Ankara’nın Çubuk, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerindeki dükkanlar ile Kırşehir’in Kaman ilçesindeki alışveriş merkezi yer alıyor. Ayrıca birçok ilde konut altı dükkanlar ve pazar yerleri de bulunuyor.TOKİ ödeme planıAlıcılar, satışa sunulan taşınmazlara yüzde 10 peşinat ile 96 ay veya 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.
