Sındırgı'daki deprem sonrası AFAD Başkanı Pehlivan'dan açıklama: Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz

"Şu ana kadar 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. Bunların sonucunda 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 506'sının konut olduğu tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımıza psikososyal desteklerde bulundu. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kızılay gıda konusunda desteklerine devam ediyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitleri yaptılar. Hastanelerimizde şu an 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Onların da durumları gayet iyi. Barınmayla ilgili tüm yurtlarımız, pansiyonlarımızla destek vermeyi sürdürüyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızla birlik ve kardeşlik içerisinde bu yaraların bir an önce sarılıp normal hayata dönülmesi için sahadayız ve vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz."