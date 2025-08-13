Sındırgı'daki deprem sonrası AFAD Başkanı Pehlivan'dan açıklama: Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz
22:47 13.08.2025 (güncellendi: 22:52 13.08.2025)
© AA / Murat SeymanAFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan
© AA / Murat Seyman
AFAD Başkanı Pehlivan, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe sakinlerinin barınma sorunlarıyla ilgili 2 seçenek sunduklarını bunlardan birinin konteyner diğerinin de para olduğunu belirtti.
Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere açıklama yapan AFAD Başkanı Ali Hamza afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye soktuklarını belirterek, plan dahilinde 25 çalışma grubu olduğunu dile getirdi.
Pehlivan deprem meydana geldiğinde tüm çalışma gruplarının devreye girdiğini aktararak şunları ifade etti:
Öncelikle arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bu bağlamda hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
'200 vatandaşımız barınma yardımını para olarak talep etti'
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1'lik depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladıklarını kataran Pehlivan,barındma sorununa karşı 2 seçenek sunduklarını şöyle anlattı:
"150 konteyneri Sındırgı'ya naklettik. 24 saat içinde konteynerlerimizi kurmaya başladık. Dün bize ulaşan 35 konteynerin tamamını kurduk. Bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza iki seçenek sunuyoruz. Birincisi konteyner şeklinde diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz. Bugünden itibaren de 200 vatandaşımız barınma yardımını para olarak talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sunmuş oluyoruz."
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı konuşmada 'vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz' diyerek şunları ifade etti:
"Şu ana kadar 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. Bunların sonucunda 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 506'sının konut olduğu tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımıza psikososyal desteklerde bulundu. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kızılay gıda konusunda desteklerine devam ediyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitleri yaptılar. Hastanelerimizde şu an 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Onların da durumları gayet iyi. Barınmayla ilgili tüm yurtlarımız, pansiyonlarımızla destek vermeyi sürdürüyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızla birlik ve kardeşlik içerisinde bu yaraların bir an önce sarılıp normal hayata dönülmesi için sahadayız ve vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz."