Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Datça (Muğla) açıklarında 56.87 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
21:03 13.08.2025 (güncellendi: 21:23 13.08.2025)
AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Datça (Muğla) açıklarında, 56.87 km derinlikte olduğu kaydedildi.
Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Datça (Muğla) açıklarında 56.87 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.