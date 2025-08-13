Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/muglada-43-buyuklugunde-deprem-1098575856.html
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Datça (Muğla) açıklarında, 56.87 km derinlikte olduğu... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T21:03+0300
2025-08-13T21:23+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Datça (Muğla) açıklarında 56.87 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniye-kadirlide-41-buyuklugunde-deprem-1098573922.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

21:03 13.08.2025 (güncellendi: 21:23 13.08.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Datça (Muğla) açıklarında, 56.87 km derinlikte olduğu kaydedildi.
Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Datça (Muğla) açıklarında 56.87 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
SON DEPREMLER
Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
18:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала