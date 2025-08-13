https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/muglada-43-buyuklugunde-deprem-1098575856.html

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Datça (Muğla) açıklarında, 56.87 km derinlikte olduğu... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T21:03+0300

2025-08-13T21:03+0300

2025-08-13T21:23+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png

Ege Denizi’nde saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Datça (Muğla) açıklarında 56.87 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

