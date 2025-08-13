https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/sgk-duyurdu-almanya-ve-bulgaristandan-aylik-alanlara-promosyon-mujdesi--1098566681.html
SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alanlara promosyon müjdesi
SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alanlara promosyon müjdesi
Sputnik Türkiye
SGK, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T14:11+0300
2025-08-13T14:11+0300
2025-08-13T14:11+0300
ekonomi̇
sgk
almanya
bulgaristan
emekli
emekli banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg
Türkiye'de emeklilere yönelik banka promosyonlarında yarış hız kazanırken bazı bankalarda promosyon miktarları 30 bin lira sınırına dayandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden yaklaşık 80 bin kişinin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.80 bin emekli daha promosyon alabilecekSGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-fark-odemesini-bile-yapiyorlar-1098468081.html
almanya
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf708bb12268f63d003e8cb4f7e6b0d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sgk, almanya, bulgaristan, emekli, emekli banka promosyonu
sgk, almanya, bulgaristan, emekli, emekli banka promosyonu
SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alanlara promosyon müjdesi
SGK, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini açıkladı.
Türkiye'de emeklilere yönelik banka promosyonlarında yarış hız kazanırken bazı bankalarda promosyon miktarları 30 bin lira sınırına dayandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden yaklaşık 80 bin kişinin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.
80 bin emekli daha promosyon alabilecek
SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."