Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alanlara promosyon müjdesi
SGK, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de emeklilere yönelik banka promosyonlarında yarış hız kazanırken bazı bankalarda promosyon miktarları 30 bin lira sınırına dayandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden yaklaşık 80 bin kişinin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.80 bin emekli daha promosyon alabilecekSGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."
14:11 13.08.2025
Türkiye'de emeklilere yönelik banka promosyonlarında yarış hız kazanırken bazı bankalarda promosyon miktarları 30 bin lira sınırına dayandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden yaklaşık 80 bin kişinin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

80 bin emekli daha promosyon alabilecek

SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."
para - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Fark ödemesini bile yapıyorlar
9 Ağustos, 13:10
