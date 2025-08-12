https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bakanlik-uyardi-marmara-ve-egede-firtina-alarmi-1098551584.html

Bakanlık uyardı: Marmara ve Ege’de fırtına alarmı

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095847918_0:610:1173:1270_1920x0_80_0_0_c933218af81f49c68f8925b6af2de754.jpg

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların, perşembe gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

