Bakanlık uyardı: Marmara ve Ege’de fırtına alarmı
Bakanlık uyardı: Marmara ve Ege'de fırtına alarmı
İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların, perşembe gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler kullandı:
22:46 12.08.2025
Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların, perşembe gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullandı:
"Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
