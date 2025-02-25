https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/restoranlar-yeni-sisteme-gecti-ikramli-ve-ikramsiz-menu--1093981470.html

Restoranlar yeni sisteme geçti: İkramlı ve ikramsız menü

Restoranlar yeni sisteme geçti: İkramlı ve ikramsız menü

Sputnik Türkiye

Türkiye'de restoran işletmecileri, müşterilere daha uygun fiyatlar sunabilmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık restoranlarda ikramlı ve ikramsız menü... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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Restoranlarda ikramlı veya ikramsız menü seçenekleri sunularak müşterilerin cebine uygun tarifeyi seçmesi sağlanacak.Ankara'daki bazı kebapçılar, ikramlı ve ikramsız menü uygulamasını hayata geçirerek müşterilere esneklik sağlayacak. NTV'nin haberine göre; İkramsız menüde Adana kebap 499 liradan 394 liraya, et döner dürüm ise 374 liradan 295 liraya düştü. Restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, "Fiyatların makul hale gelmesini istiyorsak, özgürlüğü müşteriye bırakmak lazım" diyerek uygulamanın amacını açıkladı.Yeni sistemin hem müşterilerin bütçesine katkı sağlayacağı hem de israfın önüne geçeceği belirtilirken bazı müşteriler ise uygulamanın eşitsizlik yarattığını iddia etti. Restoranlarda yaygınlaşması beklenen sistemde ikramsız menünün ikramlı menüye göre yüzde 21 oranında tasarruf sağlayacağı açıklandı.

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