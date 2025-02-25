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Restoranlar yeni sisteme geçti: İkramlı ve ikramsız menü
Restoranlar yeni sisteme geçti: İkramlı ve ikramsız menü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de restoran işletmecileri, müşterilere daha uygun fiyatlar sunabilmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık restoranlarda ikramlı ve ikramsız menü... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Restoranlarda ikramlı veya ikramsız menü seçenekleri sunularak müşterilerin cebine uygun tarifeyi seçmesi sağlanacak.Ankara'daki bazı kebapçılar, ikramlı ve ikramsız menü uygulamasını hayata geçirerek müşterilere esneklik sağlayacak. NTV'nin haberine göre; İkramsız menüde Adana kebap 499 liradan 394 liraya, et döner dürüm ise 374 liradan 295 liraya düştü. Restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, "Fiyatların makul hale gelmesini istiyorsak, özgürlüğü müşteriye bırakmak lazım" diyerek uygulamanın amacını açıkladı.Yeni sistemin hem müşterilerin bütçesine katkı sağlayacağı hem de israfın önüne geçeceği belirtilirken bazı müşteriler ise uygulamanın eşitsizlik yarattığını iddia etti. Restoranlarda yaygınlaşması beklenen sistemde ikramsız menünün ikramlı menüye göre yüzde 21 oranında tasarruf sağlayacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/japonyada-bir-restoran-internette-kotu-yorum-yapan-2-kisinin-basina-odul-koydu-1093877946.html
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restoran, restoran zinciri, lokanta, türkiye lokantacılar ve pastacılar federasyonu, türk lokantası, kent lokantası, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fiyat i̇stikrarı komitesi
restoran, restoran zinciri, lokanta, türkiye lokantacılar ve pastacılar federasyonu, türk lokantası, kent lokantası, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, fiyat i̇stikrarı komitesi

Restoranlar yeni sisteme geçti: İkramlı ve ikramsız menü

21:06 25.02.2025
© AAKebap, yemek
Kebap, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Türkiye'de restoran işletmecileri, müşterilere daha uygun fiyatlar sunabilmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık restoranlarda ikramlı ve ikramsız menü seçenekleri sunularak ikramsız menüyü tercih eden müşterilere yüzde 21 oranında daha düşük fiyat sunulacağı açıklandı.
Restoranlarda ikramlı veya ikramsız menü seçenekleri sunularak müşterilerin cebine uygun tarifeyi seçmesi sağlanacak.
Ankara'daki bazı kebapçılar, ikramlı ve ikramsız menü uygulamasını hayata geçirerek müşterilere esneklik sağlayacak. NTV'nin haberine göre; İkramsız menüde Adana kebap 499 liradan 394 liraya, et döner dürüm ise 374 liradan 295 liraya düştü. Restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, "Fiyatların makul hale gelmesini istiyorsak, özgürlüğü müşteriye bırakmak lazım" diyerek uygulamanın amacını açıkladı.
Yeni sistemin hem müşterilerin bütçesine katkı sağlayacağı hem de israfın önüne geçeceği belirtilirken bazı müşteriler ise uygulamanın eşitsizlik yarattığını iddia etti. Restoranlarda yaygınlaşması beklenen sistemde ikramsız menünün ikramlı menüye göre yüzde 21 oranında tasarruf sağlayacağı açıklandı.

Örneğin, ikramsız menüde Adana kebap 499 liradan 394 liraya, et döner dürüm 374 liradan 295 liraya, ciğer şiş 474 liradan 374 liraya, beyti ise 494 liradan 319 liraya düşüyor. 4 kişilik bir aile, ikramsız İskender menüsü tercih ettiğinde bin 276 lira öderken, ikramlı menüde bu fiyat 340 lira daha artarak bin 616 liraya çıkıyor.

Lokanta, esnaf, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Japonya’da bir restoran, internette kötü yorum yapan 2 kişinin başına ödül koydu
21 Şubat, 20:14
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