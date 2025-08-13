https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/sakaryada-5-gun-denize-girmek-yasak-karadeniz-sahillerinde-kirmizi-bayrak-uyarisi-1098546361.html

Sakarya'da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı

Sakarya’da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı

13.08.2025

yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında rip akıntısı ve yüksek dalga riski nedeniyle kırmızı bayrak uyarısı yapılacağını duyurdu.Dalga boyu 1 metreyi aşacakMeteorolojik verilere göre, belirtilen tarihlerde Karadeniz’de dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle denize girmek can güvenliği açısından büyük risk taşıyor.54 kilometrelik sahil şeridinde teyakkuzSakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 54 kilometrelik sahil şeridinde görev başında olacak. Sahillere kırmızı bayraklar çekilecek ve vatandaşlar sık sık anonslarla uyarılacak.Bölge sakinlerine çağrıBelediye, “Lütfen bu tarihlerde denize girmeyin. Rip akıntısı, iyi yüzme bilen kişileri bile açık denize sürükleyebilir. Can güvenliğiniz için kırmızı bayrak uyarılarına mutlaka uyun.” ifadelerini kullandı.

