Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/sakaryada-5-gun-denize-girmek-yasak-karadeniz-sahillerinde-kirmizi-bayrak-uyarisi-1098546361.html
Sakarya’da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı
Sakarya’da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında denize girmek tehlikeli olacak. Karadeniz’de beklenen kuvvetli rip... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T11:23+0300
2025-08-13T11:23+0300
karadeniz
kocaali
kaynarca
rip akıntısı
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/08/1045193371_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a412a4c8d592bb1d0e7a5502d12cf06e.jpg
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında rip akıntısı ve yüksek dalga riski nedeniyle kırmızı bayrak uyarısı yapılacağını duyurdu.Dalga boyu 1 metreyi aşacakMeteorolojik verilere göre, belirtilen tarihlerde Karadeniz’de dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle denize girmek can güvenliği açısından büyük risk taşıyor.54 kilometrelik sahil şeridinde teyakkuzSakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 54 kilometrelik sahil şeridinde görev başında olacak. Sahillere kırmızı bayraklar çekilecek ve vatandaşlar sık sık anonslarla uyarılacak.Bölge sakinlerine çağrıBelediye, “Lütfen bu tarihlerde denize girmeyin. Rip akıntısı, iyi yüzme bilen kişileri bile açık denize sürükleyebilir. Can güvenliğiniz için kırmızı bayrak uyarılarına mutlaka uyun.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/53-derece-ulasan-sanliurfada-kent-bombos-kaldi-1098545756.html
karadeniz
kocaali
kaynarca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/08/1045193371_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb25b1fcb535a1403b2612eeb83507a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karadeniz, kocaali, kaynarca, rip akıntısı
karadeniz, kocaali, kaynarca, rip akıntısı

Sakarya’da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı

11:23 13.08.2025
© AABeykoz sahillerinde yoğun dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı
Beykoz sahillerinde yoğun dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© AA
Abone ol
Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında denize girmek tehlikeli olacak. Karadeniz’de beklenen kuvvetli rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekilecek. Vatandaşların can güvenliği için uyarılara uyması istendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında rip akıntısı ve yüksek dalga riski nedeniyle kırmızı bayrak uyarısı yapılacağını duyurdu.

Dalga boyu 1 metreyi aşacak

Meteorolojik verilere göre, belirtilen tarihlerde Karadeniz’de dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle denize girmek can güvenliği açısından büyük risk taşıyor.

54 kilometrelik sahil şeridinde teyakkuz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 54 kilometrelik sahil şeridinde görev başında olacak. Sahillere kırmızı bayraklar çekilecek ve vatandaşlar sık sık anonslarla uyarılacak.

Bölge sakinlerine çağrı

Belediye, “Lütfen bu tarihlerde denize girmeyin. Rip akıntısı, iyi yüzme bilen kişileri bile açık denize sürükleyebilir. Can güvenliğiniz için kırmızı bayrak uyarılarına mutlaka uyun.” ifadelerini kullandı.
aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
YAŞAM
53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı
Dün, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала