Sakarya’da 5 gün denize girmek yasak: Karadeniz sahillerinde kırmızı bayrak uyarısı
Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında denize girmek tehlikeli olacak. Karadeniz’de beklenen kuvvetli rip... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 13–17 Ağustos tarihleri arasında rip akıntısı ve yüksek dalga riski nedeniyle kırmızı bayrak uyarısı yapılacağını duyurdu.
Dalga boyu 1 metreyi aşacak
Meteorolojik verilere göre, belirtilen tarihlerde Karadeniz’de dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle denize girmek can güvenliği açısından büyük risk taşıyor.
54 kilometrelik sahil şeridinde teyakkuz
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 54 kilometrelik sahil şeridinde görev başında olacak. Sahillere kırmızı bayraklar çekilecek ve vatandaşlar sık sık anonslarla uyarılacak.
Bölge sakinlerine çağrı

Belediye, "Lütfen bu tarihlerde denize girmeyin. Rip akıntısı, iyi yüzme bilen kişileri bile açık denize sürükleyebilir. Can güvenliğiniz için kırmızı bayrak uyarılarına mutlaka uyun." ifadelerini kullandı.