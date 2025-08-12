https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/53-derece-ulasan-sanliurfada-kent-bombos-kaldi-1098545756.html
53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı
53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı
16:35 12.08.2025 (güncellendi: 16:40 12.08.2025)
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 53 dereceye kadar çıktı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar gölgelik alanlarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalışırken, bazıları yüzlerini yıkayarak ve su içerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.
Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Şanlıurfa’da yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte termometreler 53 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih etti.
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, öğle saatlerinde neredeyse tamamen boş kaldı. Zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Bazı vatandaşların park ve yeşil alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştığı görüldü. Çeşme başlarında toplananlar ise yüzlerini yıkayıp su içerek sıcak havanın etkisini hafifletmeye çalıştı.
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.