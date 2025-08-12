https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/53-derece-ulasan-sanliurfada-kent-bombos-kaldi-1098545756.html

53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı

53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 53 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar gölgeliklerde ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Şanlıurfa’da yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte termometreler 53 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih etti.Cadde ve sokaklar sessizliğe büründüKent merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, öğle saatlerinde neredeyse tamamen boş kaldı. Zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.Bazı vatandaşların park ve yeşil alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştığı görüldü. Çeşme başlarında toplananlar ise yüzlerini yıkayıp su içerek sıcak havanın etkisini hafifletmeye çalıştı.Uzmanlardan sıcak hava uyarısıMeteoroloji yetkilileri, aşırı sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

