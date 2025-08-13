Rüzgar hız kesmiyor, sıcaklık yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AA / Gökhan BalcıSıcak hava dalgası
Meteoroloji'nin 13 Ağustos hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Van ve Rize'de kısa süreli yerel yağış beklenirken Marmara ve Ege'de rüzgar hız kesmiyor. Meteoroloji, hızı 70 km/saate varan rüzgar için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Van ve Rize'de beklenen kısa süreli yağmur dışında yağış beklenmeyen Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor.
Rüzgar hız kesmiyor
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 35°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 42°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 39°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana 43°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 39°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 39°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 39°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 36°C – Az bulutlu ve açık
Konya 34°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak 27°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 28°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 28°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık