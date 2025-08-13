https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/ruzgar-hiz-kesmiyor-sicaklik-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098553981.html

Rüzgar hız kesmiyor, sıcaklık yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13 Ağustos hava durumu tahminini duyurdu. Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Marmara ve Ege’de 70 km/saate varan rüzgar bekleniyor. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Van’da yerel yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Van ve Rize'de beklenen kısa süreli yağmur dışında yağış beklenmeyen Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Rüzgar hız kesmiyorRüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

