Kiev'in talimatıyla Rusya'da saldırı planlayan zanlı yakalandı
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinЗадержание сотрудниками ФСБ РФ двух жителей республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation/
Rusya'nın Kirov bölgesinde güvenlik güçleri, Ukrayna’ya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, zanlının Trans Sibirya Demiryolu’nun belirli bölgelerinde yer alan röle kabinlerini kundaklamayı planladığı tespit edildi.
Eylemin, yük taşımacılığını engelleme ve Rusya'ya özel askeri harekat bağlamında lojistik alanında zarar verme amacı taşıdığı bildirildi.
Kiev'den Rus ordusuna katılma talimatı aldı
FSB, şüphelinin Ukrayna'nda Moskova’ya gitmesi, özel askeri harekat bölgesinde görev yapmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalaması ve ardından Ukrayna ordusu saflarına geçmesi yönünde talimat aldığını belirtirken bu planın, Rus ordusunun içinden bilgi sızdırma ve sabotaj faaliyetlerini artırma hedefiyle hazırlandığının altını çizdi.
FSB, zanlının Moskova Bölgesi'ne girmek üzereyken gözaltına alındığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rus güvenlik birimleri son dönemde demiryolu altyapısını hedef alan sabotaj girişimlerinde artış yaşandığına dikkat çekiyor.
