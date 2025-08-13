https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kievin-talimatiyla-rusyada-saldiri-planlayan-zanli-yakalandi-1098558278.html

Kiev'in talimatıyla Rusya'da saldırı planlayan zanlı yakalandı

Kiev'in talimatıyla Rusya'da saldırı planlayan zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kirov bölgesinde güvenlik güçleri, Ukrayna’ya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T10:53+0300

2025-08-13T10:53+0300

2025-08-13T10:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya savunma bakanlığı

fsb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085557040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9de55dc71566a08f336d4485975a89d8.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, zanlının Trans Sibirya Demiryolu’nun belirli bölgelerinde yer alan röle kabinlerini kundaklamayı planladığı tespit edildi.Eylemin, yük taşımacılığını engelleme ve Rusya'ya özel askeri harekat bağlamında lojistik alanında zarar verme amacı taşıdığı bildirildi.Kiev'den Rus ordusuna katılma talimatı aldıFSB, şüphelinin Ukrayna'nda Moskova’ya gitmesi, özel askeri harekat bölgesinde görev yapmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalaması ve ardından Ukrayna ordusu saflarına geçmesi yönünde talimat aldığını belirtirken bu planın, Rus ordusunun içinden bilgi sızdırma ve sabotaj faaliyetlerini artırma hedefiyle hazırlandığının altını çizdi.FSB, zanlının Moskova Bölgesi'ne girmek üzereyken gözaltına alındığını belirtti.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rus güvenlik birimleri son dönemde demiryolu altyapısını hedef alan sabotaj girişimlerinde artış yaşandığına dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/putin-trump-gorusmesine-yonelik-provokasyon-batida-ciddi-bolunme-anlamina-gelecek-1098555288.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, fsb