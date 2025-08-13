Kiev provokasyon peşinde: Oyunu değiştirecek bir olaya acil ihtiyaç duyuyor
07:43 13.08.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkovichTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Venezüellalı uzmanlar, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev rejiminin Putin-Trump görüşmesini engellemeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Venezüellalı siyaset bilimci William Serafino, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bulunduğu zor duruma dikkat çekerek 'oyunu değiştirecek bir olaya' acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Serafino, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevdkidaşı Donald Trump arasında Alaska'da gerçekleşecek görüşme öncesinde bir provokasyon planladığı yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak şu yorumda bulundu:
Bu açıklama, Zelenskiy'in [Alaska'daki] zirve öncesinde içinde bulunduğu son derece zor jeopolitik durumun genel bağlamına uyuyor. Kiev, Trump ile müzakerelerde konumunu güçlendirmesini sağlayacak ikna edici bir propaganda operasyonuna, yani ‘oyunu değiştirecek bir olaya’ acil ihtiyaç duyuyor. Trump, Ukrayna krizi konusunda Rusya ile müzakerelerde en azından sınırlı bir başarı elde etmesinin önündeki en büyük engelin Zelenskiy olduğunu düşünüyor. Gerçekte, Kiev neredeyse hiçbir şey yapamaz ve bu, stratejik nitelik taşıyan Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşmeyi aksatma ihtiyacı ile bağlantılı.
Avrupa'nın [Kiev'e] silah yardımı ve [Rusya'ya karşı] yaptırımlar şeklinde sağladığı yardımların yeterli olmadığına dair giderek artan kanıtlar var. Kamuoyu yoklamalarına göre, Ukraynalıların çoğunluğu çatışmanın çözümünden yana (…) ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'ta çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğuna dair işaretler var. Bu, Zelenskiy için vahim bir durum ve Putin ile Trump'ın görüşmede varabileceği herhangi bir anlaşmanın siyasi maliyetini artırmak için dikkat çekmeye çalışıyor.
Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Oswaldo Espinoza da olası provokasyonun arkasında başta İngilizler olmak üzere Avrupalı elitlerin olduğuna işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Avrupa istihbarat servisleri, özellikle MI6, görüşmeyi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Küreselci elitler, artık istedikleri gibi Beyaz Saray'da olmadıkları ve Avrupalı liderlerin uluslararası sahnedeki konumlarını ve kendi ülkelerindeki meşruiyetlerini kaybettiklerini gördükleri için çaresiz durumdalar.
Büyük güçler, Avrupalıların katılımı olmadan müzakerelere başlıyor ve önemli küresel meseleleri tartışıyor. Bu da artık Avrupalıların ilk planın baş aktörleri olarak kabul edilemeyeceklerini teyit ediyor. Bu elitler, Rusya'nın zaferini kabul etmiyor, bunu yapamıyorlar. İktidarı kaybetmekten ve cezalandırılmaktan çok korkuyorlar.