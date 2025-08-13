Bu açıklama, Zelenskiy'in [Alaska'daki] zirve öncesinde içinde bulunduğu son derece zor jeopolitik durumun genel bağlamına uyuyor. Kiev, Trump ile müzakerelerde konumunu güçlendirmesini sağlayacak ikna edici bir propaganda operasyonuna, yani ‘oyunu değiştirecek bir olaya’ acil ihtiyaç duyuyor. Trump, Ukrayna krizi konusunda Rusya ile müzakerelerde en azından sınırlı bir başarı elde etmesinin önündeki en büyük engelin Zelenskiy olduğunu düşünüyor. Gerçekte, Kiev neredeyse hiçbir şey yapamaz ve bu, stratejik nitelik taşıyan Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşmeyi aksatma ihtiyacı ile bağlantılı.