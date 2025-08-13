Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/powerbank-yasagi-yayiliyor-bir-hava-yolu-sirketi-daha-yasakladi-1098561777.html
Powerbank yasağı yayılıyor: Bir hava yolu şirketi daha yasakladı
Powerbank yasağı yayılıyor: Bir hava yolu şirketi daha yasakladı
Uçuş güvenliğini olumsuz etkilediği için kabin içerisinde powerbank kullanımı THY ve Pegasus'tan sonra AJet tarafından da yasaklandı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T11:58+0300
2025-08-13T12:01+0300
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uçuş güvenliği için tavsiye ettiği 'powerbank yasağı' hızla uygulanmaya başlandı. THY ve Pegasus’un ardından AJet de kabin içinde powerbank kullanımını yasakladığını duyurdu.Kabin bagajında taşınabilecek ama kullanılamayacakAJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına işaret ederek 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı powerbanklerin, elektronik sigaralar ve yedek/harici bataryaların kabin bagajında taşınacağını ancak uçak içinde kullanılamayacağını açıkladı.Şirketin açıklamasında, "100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek" ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu şirketlerine uçuş güvenliğini riske atan "powerbank" kullanımının uçaklarda yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu tavsiye, İstanbul-Seul seferini yapan uçak, bir yolcunun powerbankini koltuk arasına düşürmesi nedeniyle uçağın güvenlik nedeniyle geri dönmesinin ardından verilmişti.
11:58 13.08.2025
Uçuş güvenliğini olumsuz etkilediği için kabin içerisinde powerbank kullanımı THY ve Pegasus'tan sonra AJet tarafından da yasaklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uçuş güvenliği için tavsiye ettiği 'powerbank yasağı' hızla uygulanmaya başlandı. THY ve Pegasus’un ardından AJet de kabin içinde powerbank kullanımını yasakladığını duyurdu.

Kabin bagajında taşınabilecek ama kullanılamayacak

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına işaret ederek 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı powerbanklerin, elektronik sigaralar ve yedek/harici bataryaların kabin bagajında taşınacağını ancak uçak içinde kullanılamayacağını açıkladı.
Şirketin açıklamasında, "100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu şirketlerine uçuş güvenliğini riske atan "powerbank" kullanımının uçaklarda yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu tavsiye, İstanbul-Seul seferini yapan uçak, bir yolcunun powerbankini koltuk arasına düşürmesi nedeniyle uçağın güvenlik nedeniyle geri dönmesinin ardından verilmişti.
