https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/ucaklarda-ilk-kez-tasinabilir-sarj-cihazi-kullanimi-yasaklandi-hangi-powerbank-ucakta-yasak-1094561034.html

Uçaklarda ilk kez taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklandı: Hangi powerbank uçakta yasak?

Uçaklarda ilk kez taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklandı: Hangi powerbank uçakta yasak?

Sputnik Türkiye

Güney Kore’deki bir uçakta powerbank'in alev alması sonucu çıkan yangının ardından, Asya’daki birçok havayolu şirketi, uçaklarda taşınabilir şarj cihazı... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T17:55+0300

2025-03-16T17:55+0300

2025-03-16T17:55+0300

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Güney Kore'de uçakta powerbank yangını, Asya'daki havayollarını güvenlik önlemleri almaya zorladı.Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında, bir yolcunun taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangının büyümeden söndürüldüğü bildirildi. Ancak bu olay, havacılık sektöründe ciddi bir güvenlik kaygısına yol açtı. Powerbank'lerin uçağa getirilmesi ve taşınması konusundaki ilk kez yasaklamaya gidildiği ifade edildi.Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini yalnızca el bagajlarında taşımalarına izin verileceğini, uçuş sırasında ise kullanımına tamamen yasak getirileceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere, birçok Asya havayolu şirketi tarafından da uygulanmaya başlandı.Uçaklarda yasak olan powerbank'ler hangisi?Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için şu kriterleri belirledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbul-havalimaninda-buyuk-ihmal-yer-hizmetleri-iscisi-ucagin-kargo-bolumunde--25-derecede-1094557752.html

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