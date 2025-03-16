https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/ucaklarda-ilk-kez-tasinabilir-sarj-cihazi-kullanimi-yasaklandi-hangi-powerbank-ucakta-yasak-1094561034.html
Uçaklarda ilk kez taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklandı: Hangi powerbank uçakta yasak?
Uçaklarda ilk kez taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklandı: Hangi powerbank uçakta yasak?
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Güney Kore’deki bir uçakta powerbank'in alev alması sonucu çıkan yangının ardından, Asya’daki birçok havayolu şirketi, uçaklarda taşınabilir şarj cihazı... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T17:55+0300
2025-03-16T17:55+0300
2025-03-16T17:55+0300
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Güney Kore'de uçakta powerbank yangını, Asya'daki havayollarını güvenlik önlemleri almaya zorladı.Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında, bir yolcunun taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangının büyümeden söndürüldüğü bildirildi. Ancak bu olay, havacılık sektöründe ciddi bir güvenlik kaygısına yol açtı. Powerbank'lerin uçağa getirilmesi ve taşınması konusundaki ilk kez yasaklamaya gidildiği ifade edildi.Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini yalnızca el bagajlarında taşımalarına izin verileceğini, uçuş sırasında ise kullanımına tamamen yasak getirileceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere, birçok Asya havayolu şirketi tarafından da uygulanmaya başlandı.Uçaklarda yasak olan powerbank'ler hangisi?Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için şu kriterleri belirledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/istanbul-havalimaninda-buyuk-ihmal-yer-hizmetleri-iscisi-ucagin-kargo-bolumunde--25-derecede-1094557752.html
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, şarj, kablosuz şarj, şarj aleti, şarj istasyonu, havayolu, havayolu şirketi, havayolu şirketleri, ticari havayolu
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, şarj, kablosuz şarj, şarj aleti, şarj istasyonu, havayolu, havayolu şirketi, havayolu şirketleri, ticari havayolu
Uçaklarda ilk kez taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklandı: Hangi powerbank uçakta yasak?
Güney Kore’deki bir uçakta powerbank'in alev alması sonucu çıkan yangının ardından, Asya’daki birçok havayolu şirketi, uçaklarda taşınabilir şarj cihazı kullanımını yasaklama kararı aldı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, powerbank'lerin yalnızca el bagajlarında taşınabileceğini ve uçuş sırasında kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Güney Kore'de uçakta powerbank yangını, Asya'daki havayollarını güvenlik önlemleri almaya zorladı.
Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında, bir yolcunun taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangının büyümeden söndürüldüğü bildirildi. Ancak bu olay, havacılık sektöründe ciddi bir güvenlik kaygısına yol açtı. Powerbank'lerin uçağa getirilmesi ve taşınması konusundaki ilk kez yasaklamaya gidildiği ifade edildi.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini yalnızca el bagajlarında taşımalarına izin verileceğini, uçuş sırasında ise kullanımına tamamen yasak getirileceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere, birçok Asya havayolu şirketi tarafından da uygulanmaya başlandı.
Uçaklarda yasak olan powerbank'ler hangisi?
Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için şu kriterleri belirledi:
100 Wh'ye kadar
olan powerbank'ler, el bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanımına izin verilir.
100 Wh ile 300 Wh arasında
olan powerbank'ler yalnızca el bagajında taşınabilir, fakat çoğu havayolu, bu tür cihazların sayısını bir adede sınırlayabilir ve uçuş sırasında kullanılmasına izin verilmez.
300 Wh'yi aşan powerbank'ler
genellikle uçaklarda taşınması yasaklanmış cihazlar arasında yer alır. Bu tür powerbank'ler, tehlikeli madde sınıfında kabul edilir ve sadece kargo bölümünde taşınabilir. Ancak, çoğu havayolu bu tür cihazları taşımayı tamamen yasaklar.