https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-ukrayna-egitim-sisteminde-bandera-sembolleri-yanlis-tanitiliyor-1098577686.html
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera'nın sembollerinin Ukrayna eğitim sistemi tarafından yanlış sunulduğunu belirtti. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T23:19+0300
2025-08-13T23:19+0300
2025-08-13T23:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
bandera
ukrayna
polonya
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_78480825ebe1bf4e3b95d2cd96ebe39d.jpg
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Ukrayna’da, devlet eğitim sisteminde bile Bandera'nın sembollerinin tarihsel araştırmalara uygun olarak tanımlanmadığını biliyoruz. Bunlar, yaklaşık 120 bin vatandaşımızın, atalarımızın ölümünden sorumlu olan katiller, dejenere kişilerdi” diye vurguladı. Navrotskiy, Ukrayna yetkilileriyle, Vladimir Zelenskiy dahil, yaptığı görüşmelerde tarihi hafıza konusunu gündeme getirdiğini ve bu konuyu tekrar görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Ayrıca, Navrotskiy Polsat televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’nın kamusal alanlarında, Ukrayna da dahil olmak üzere, Bandera sembollerinin varlığının kendisini rahatsız ettiğini belirtti; ancak Ukrayna’nın başka bir ülke olduğunu ve Polonya’nın kamusal alanlarında bu sembollerin kabul edilemeyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/abd-rusya-karsiti-yaptirimlari-20-agustosa-kadar-hafifletti-1098576658.html
ukrayna
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8eaa2c747aa65543627c6859dcd2506d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bandera, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy
bandera, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera'nın sembollerinin Ukrayna eğitim sistemi tarafından yanlış sunulduğunu belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Ukrayna’da, devlet eğitim sisteminde bile Bandera'nın sembollerinin tarihsel araştırmalara uygun olarak tanımlanmadığını biliyoruz. Bunlar, yaklaşık 120 bin vatandaşımızın, atalarımızın ölümünden sorumlu olan katiller, dejenere kişilerdi” diye vurguladı.
Navrotskiy, Ukrayna yetkilileriyle, Vladimir Zelenskiy dahil, yaptığı görüşmelerde tarihi hafıza konusunu gündeme getirdiğini ve bu konuyu tekrar görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Ayrıca, Navrotskiy Polsat televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’nın kamusal alanlarında, Ukrayna da dahil olmak üzere, Bandera sembollerinin varlığının kendisini rahatsız ettiğini belirtti; ancak Ukrayna’nın başka bir ülke olduğunu ve Polonya’nın kamusal alanlarında bu sembollerin kabul edilemeyeceğini söyledi.