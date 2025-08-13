https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-ukrayna-egitim-sisteminde-bandera-sembolleri-yanlis-tanitiliyor-1098577686.html

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera'nın sembollerinin Ukrayna eğitim sistemi tarafından yanlış sunulduğunu belirtti. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T23:19+0300

2025-08-13T23:19+0300

2025-08-13T23:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

bandera

ukrayna

polonya

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074519275_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_78480825ebe1bf4e3b95d2cd96ebe39d.jpg

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Ukrayna’da, devlet eğitim sisteminde bile Bandera'nın sembollerinin tarihsel araştırmalara uygun olarak tanımlanmadığını biliyoruz. Bunlar, yaklaşık 120 bin vatandaşımızın, atalarımızın ölümünden sorumlu olan katiller, dejenere kişilerdi” diye vurguladı. Navrotskiy, Ukrayna yetkilileriyle, Vladimir Zelenskiy dahil, yaptığı görüşmelerde tarihi hafıza konusunu gündeme getirdiğini ve bu konuyu tekrar görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Ayrıca, Navrotskiy Polsat televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’nın kamusal alanlarında, Ukrayna da dahil olmak üzere, Bandera sembollerinin varlığının kendisini rahatsız ettiğini belirtti; ancak Ukrayna’nın başka bir ülke olduğunu ve Polonya’nın kamusal alanlarında bu sembollerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/abd-rusya-karsiti-yaptirimlari-20-agustosa-kadar-hafifletti-1098576658.html

ukrayna

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bandera, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy