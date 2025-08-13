Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna eğitim sisteminde Bandera sembolleri yanlış tanıtılıyor
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera'nın sembollerinin Ukrayna eğitim sistemi tarafından yanlış sunulduğunu belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Ukrayna’da, devlet eğitim sisteminde bile Bandera'nın sembollerinin tarihsel araştırmalara uygun olarak tanımlanmadığını biliyoruz. Bunlar, yaklaşık 120 bin vatandaşımızın, atalarımızın ölümünden sorumlu olan katiller, dejenere kişilerdi” diye vurguladı. Navrotskiy, Ukrayna yetkilileriyle, Vladimir Zelenskiy dahil, yaptığı görüşmelerde tarihi hafıza konusunu gündeme getirdiğini ve bu konuyu tekrar görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Ayrıca, Navrotskiy Polsat televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’nın kamusal alanlarında, Ukrayna da dahil olmak üzere, Bandera sembollerinin varlığının kendisini rahatsız ettiğini belirtti; ancak Ukrayna’nın başka bir ülke olduğunu ve Polonya’nın kamusal alanlarında bu sembollerin kabul edilemeyeceğini söyledi.
© AA
Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera'nın sembollerinin Ukrayna eğitim sistemi tarafından yanlış sunulduğunu belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Ukrayna’da, devlet eğitim sisteminde bile Bandera'nın sembollerinin tarihsel araştırmalara uygun olarak tanımlanmadığını biliyoruz. Bunlar, yaklaşık 120 bin vatandaşımızın, atalarımızın ölümünden sorumlu olan katiller, dejenere kişilerdi” diye vurguladı.
Navrotskiy, Ukrayna yetkilileriyle, Vladimir Zelenskiy dahil, yaptığı görüşmelerde tarihi hafıza konusunu gündeme getirdiğini ve bu konuyu tekrar görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Ayrıca, Navrotskiy Polsat televizyonuna verdiği röportajda, Polonya’nın kamusal alanlarında, Ukrayna da dahil olmak üzere, Bandera sembollerinin varlığının kendisini rahatsız ettiğini belirtti; ancak Ukrayna’nın başka bir ülke olduğunu ve Polonya’nın kamusal alanlarında bu sembollerin kabul edilemeyeceğini söyledi.
