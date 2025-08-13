https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osym-baskani-ersoydan-son-gun-uyarisi-saat-2359da-sona-erecek-1098564150.html
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'son gün' uyarısı: Saat 23.59’da sona erecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59’da sona ereceğini açıkladı. Ersoy, tercih yapacak adaylara işlemlerini... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinde sona gelindiğini duyurdu. Tercihlerin bugün saat 23.59’da tamamlanması gerekiyor.Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”ÖSYM yetkilileri, tercih süresinin uzatılmayacağını belirterek, adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamalarını ve tercih ekranında bilgilerini dikkatle kontrol etmelerini tavsiye ediyor.
