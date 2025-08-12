https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/canakkalede-41-buyuklugunde-deprem--1098552120.html
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Yunanistan'ın Khalkidiki bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden de hissedildiği açıklandı.
AFAD, Yunanistan’ın Khalkidiki bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.Saat 23.29’da meydana gelen sarsıntı, yerin 21.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 173.76 kilometre uzaklıktan da hissedildiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
23:52 12.08.2025 (güncellendi: 00:15 13.08.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Yunanistan’ın Khalkidiki bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden de hissedildiği açıklandı.
AFAD, Yunanistan’ın Khalkidiki bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Saat 23.29’da meydana gelen sarsıntı, yerin 21.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 173.76 kilometre uzaklıktan da hissedildiği açıklandı. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.