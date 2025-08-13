https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/olumsuz-kosullarin-olumcul-birlesimi-zelenskiy-koseye-sikisti-1098568275.html

Kusursuz fırtına: Zelenskiy köşeye sıkıştı

ABD medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmenin Vladimir Zelenskiy için olası sonuçlarını değerlendirdi.Axios portalının yazısında, “Zelenskiy kusursuz fırtına ile karşı karşıya. Rusya'nın savaş alanına ani ilerlemesi, içeride büyüyen hoşnutsuzluk ve Cuma günü Alaska'da yapılacak ve onu diplomatik açıdan köşeye sıkıştırabilecek kritik zirve” ifadesi kullanıldı.Zelenskiy ve ekibinin, Alaska’daki zirve öncesinde Trump'ı etkileyebilmek için ellerinden geleni yaptığı ifade edilirken Kiev rejimi liderinin, Alaska'dan kendisi için çıkabilecek olumsuz bir sonuca karşı önlem almak için Rusya'nın savaş alanındaki son başarılarını küçümseyerek Avrupa ve diğer ülkelerin liderleriyle telefon görüştüğü belirtildi.Ukraynalı bir yetkili, portala yaptığı açıklamada, “Trump üzerinde ne kadar etkimiz olabileceğini bilmiyoruz ama denemeye devam etmeliyiz” diye konuştu.Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceği bildirilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, zirvenin Anchorage'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

