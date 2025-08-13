https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/olumsuz-kosullarin-olumcul-birlesimi-zelenskiy-koseye-sikisti-1098568275.html
Kusursuz fırtına: Zelenskiy köşeye sıkıştı
Kusursuz fırtına: Zelenskiy köşeye sıkıştı
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in, Rusya'nın cephedeki askeri başarıları, Ukrayna içindeki artan hoşnutsuzluk ve Putin-Trump zirvesinin ardından 'diplomatik... 13.08.2025
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
alaska
axios
ABD medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmenin Vladimir Zelenskiy için olası sonuçlarını değerlendirdi.Axios portalının yazısında, “Zelenskiy kusursuz fırtına ile karşı karşıya. Rusya'nın savaş alanına ani ilerlemesi, içeride büyüyen hoşnutsuzluk ve Cuma günü Alaska'da yapılacak ve onu diplomatik açıdan köşeye sıkıştırabilecek kritik zirve” ifadesi kullanıldı.Zelenskiy ve ekibinin, Alaska’daki zirve öncesinde Trump'ı etkileyebilmek için ellerinden geleni yaptığı ifade edilirken Kiev rejimi liderinin, Alaska'dan kendisi için çıkabilecek olumsuz bir sonuca karşı önlem almak için Rusya'nın savaş alanındaki son başarılarını küçümseyerek Avrupa ve diğer ülkelerin liderleriyle telefon görüştüğü belirtildi.Ukraynalı bir yetkili, portala yaptığı açıklamada, “Trump üzerinde ne kadar etkimiz olabileceğini bilmiyoruz ama denemeye devam etmeliyiz” diye konuştu.Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceği bildirilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, zirvenin Anchorage'da gerçekleşeceğini belirtmişti.
ukrayna
rusya
alaska
Kusursuz fırtına: Zelenskiy köşeye sıkıştı
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Rusya'nın cephedeki askeri başarıları, Ukrayna içindeki artan hoşnutsuzluk ve Putin-Trump zirvesinin ardından ‘diplomatik köşeye’ sıkışma ihtimali gibi olumsuz koşulların bir araya gelmesiyle oluşan ‘kusursuz fırtına’ ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
ABD medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmenin Vladimir Zelenskiy için olası sonuçlarını değerlendirdi.
Axios portalının yazısında, “Zelenskiy kusursuz fırtına ile karşı karşıya. Rusya'nın savaş alanına ani ilerlemesi, içeride büyüyen hoşnutsuzluk ve Cuma günü Alaska'da yapılacak ve onu diplomatik açıdan köşeye sıkıştırabilecek kritik zirve” ifadesi kullanıldı.
Zelenskiy ve ekibinin, Alaska’daki zirve öncesinde Trump'ı etkileyebilmek için ellerinden geleni yaptığı ifade edilirken Kiev rejimi liderinin, Alaska'dan kendisi için çıkabilecek olumsuz bir sonuca karşı önlem almak için Rusya'nın savaş alanındaki son başarılarını küçümseyerek Avrupa ve diğer ülkelerin liderleriyle telefon görüştüğü belirtildi.
Ukraynalı bir yetkili, portala yaptığı açıklamada, “Trump üzerinde ne kadar etkimiz olabileceğini bilmiyoruz ama denemeye devam etmeliyiz” diye konuştu.
Rusya ve ABD liderlerinin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceği bildirilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, zirvenin Anchorage'da gerçekleşeceğini belirtmişti.