Donbass’ta iki köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait iki yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1375'den fazla asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 9 güdümlü uçak bombası ve 240 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

