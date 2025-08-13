https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1098566216.html
Donbass’ta iki köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Donbass’ta iki köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait iki yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T13:57+0300
2025-08-13T13:57+0300
2025-08-13T14:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098564771_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_f7a6c800db963dd59642c51be472732a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1375'den fazla asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 9 güdümlü uçak bombası ve 240 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/zaharova-putin-trump-gorusmesine-yonelik-tepkileri-degerlendirdi-dunya-ikiye-bolundu-1098558132.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098564771_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_597c3932b1f62d1c71b4a40aeb37fa18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Donbass’ta iki köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
13:57 13.08.2025 (güncellendi: 14:01 13.08.2025)
Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait iki yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1375'den fazla asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 9 güdümlü uçak bombası ve 240 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.