Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Donbass’ta iki köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait iki yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1375'den fazla asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 9 güdümlü uçak bombası ve 240 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
13:57 13.08.2025
Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait iki yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1375'den fazla asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 9 güdümlü uçak bombası ve 240 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
