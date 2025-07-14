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Okul servislerinde yeni dönem: Zorunlu oldu
Okul servislerinde yeni dönem: Zorunlu oldu
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servislerine yönelik yeni güvenlik düzenlemesini duyurdu. Artık tüm servis araçlarına görüntü kayıt cihazı, acil durum... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:08+0300
2025-07-14T12:08+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle, okul servis araçlarında yeni bir güvenlik standardı başlattı. Görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve araç takip sistemleri, servis araçlarına zorunlu olarak takılacak.Teknik kriterler yeniden belirlendi"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, araçlara monte edilecek cihazların teknik kriterleri yeniden düzenlendi. Uygulamanın detayları ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan “Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi” ile tanımlandı.TSE onaylı firmalar duyurulacakYapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara “Montaja Uygun Cihaz Belgesi” verilecek. Bu firmaların listesi, TSE’nin internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.14 Temmuz'dan i̇tibaren montaj başlıyorYeni düzenlemeyle birlikte, 14 Temmuz 2025 itibarıyla okul servis aracı tadilatı yapan ve "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip olan tüm firmalar, cihaz montajlarını gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Türkiye genelinde en az 10 servis noktasına ulaşan yeni firmalar da bu yetkiyi alabilecek.112 Acil Çağrı Merkezi ile anlık bağlantıCihazlar, uygun maliyetli SIM kartlar sayesinde, montaj anından itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ile doğrudan veri iletişimi kuracak. Bu sayede, servis araçlarında insan odaklı, daha güvenli bir ulaşım deneyimi sağlanacak.Düzenlemeyle birlikte, cihazları sağlayan firmalar ile montajı gerçekleştiren firmalar arasında net bir ayrım yapılacak. Standart cihaz setleri ile araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli sistemler kurulacak. Cihaz-araç eşleşmesi, İçişleri Bakanlığı’nın konum takibini daha etkin yapmasına imkân tanıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ak-partinin-kizilcahamam-kampinda-asgari-ucrete-ara-zam-talebi-memur-maaslari-isaret-edildi-1097867061.html
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okul, okul servisi, kamera
okul, okul servisi, kamera

Okul servislerinde yeni dönem: Zorunlu oldu

12:08 14.07.2025
© AAOkul servis
Okul servis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servislerine yönelik yeni güvenlik düzenlemesini duyurdu. Artık tüm servis araçlarına görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip sistemi montajı zorunlu olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle, okul servis araçlarında yeni bir güvenlik standardı başlattı. Görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve araç takip sistemleri, servis araçlarına zorunlu olarak takılacak.

Teknik kriterler yeniden belirlendi

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, araçlara monte edilecek cihazların teknik kriterleri yeniden düzenlendi. Uygulamanın detayları ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan “Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi” ile tanımlandı.

TSE onaylı firmalar duyurulacak

Yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara “Montaja Uygun Cihaz Belgesi” verilecek. Bu firmaların listesi, TSE’nin internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

14 Temmuz'dan i̇tibaren montaj başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, 14 Temmuz 2025 itibarıyla okul servis aracı tadilatı yapan ve "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip olan tüm firmalar, cihaz montajlarını gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Türkiye genelinde en az 10 servis noktasına ulaşan yeni firmalar da bu yetkiyi alabilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi ile anlık bağlantı

Cihazlar, uygun maliyetli SIM kartlar sayesinde, montaj anından itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ile doğrudan veri iletişimi kuracak. Bu sayede, servis araçlarında insan odaklı, daha güvenli bir ulaşım deneyimi sağlanacak.
Düzenlemeyle birlikte, cihazları sağlayan firmalar ile montajı gerçekleştiren firmalar arasında net bir ayrım yapılacak. Standart cihaz setleri ile araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli sistemler kurulacak. Cihaz-araç eşleşmesi, İçişleri Bakanlığı’nın konum takibini daha etkin yapmasına imkân tanıyacak.
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