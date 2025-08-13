https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/netanyahu-filistinlileri-zorla-cikarmiyoruz-ancak-ayrilmalarina-izin-veriyoruz-1098552662.html

Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz

Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'de daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanmasıyla birlikte, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden 'ayrılmasına... 13.08.2025

Binyamin Netanyahu, İsrail medyasına verdiği bir röportajda savaş politikasını savundu.Suriye, Ukrayna ve Afganistan'daki mülteci akınlarını örnek gösteren Netanyahu, “Öncelikle çatışma bölgelerinden, genel olarak da eğer isterlerse bölgeden ayrılma fırsatını Filistinlilere verelim. Bu imkânı önce Gazze içinde savaş sırasında sağlayacağız, ardından da Gazze’den ayrılmalarına izin vereceğiz. Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz” açıklamasında bulundu.'ABD olmasa bile İran’ı vuracaktık'İran'a saldırı hakkında “Onay olsun ya da olmasın, biz bunu yapıyoruz” diyen Netanyahu, sonunda ABD Başkanı Donald Trump’tan iş birliği sağladığını belirtti. “Neyse ki çok sempatik bir başkanımız var… ama karar her halükârda alınmıştı, çünkü bu bizim ruhumuzda” dedi.Netanyahu, bu eylemin İran’ın nükleer programını 'birkaç yıl geriye ittiğini' iddia ederken ülkenin hâlâ 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu kabul etti. Başbakan, “Bunun yok edilmeyeceğini en baştan biliyorduk. Bu, nükleer bomba üretmek için gerekli ama yeterli olmayan bir koşul. Şu anda ilerleme konumunda değiller” açıklamasında bulundu.Netanyahu, “Bizi atom bombasıyla yok etmeye gelen İran’ı yendik, iki büyük varoluşsal tehlikeyi ortadan kaldırdık” dedi.Gazze'de ateşkes ihtimali kapandıGazze'deki ateşkes ihtimalinin kapandığını belirten Netanyahu, “Artık kısmi anlaşmalara dönmüyorum. Bizi aldattılar. Hepsini istiyorum” şeklinde konuştu.

