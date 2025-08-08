https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/israil-gazzenin-isgal-planini-onayladi-1098434196.html

İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'

İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'

İsrail Güvenlik Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı. 08.08.2025

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Kudüs'teki toplantısı 8 Ağustos Cuma sabahının erken saatlerine kadar sürdükten sonra, Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladığı açıklandı. Netanyahu’nun ofisi, Gazze Şehri’ni işgal etme ve “savaşı bitirmek için 5 ilke”yi içeren onaylanmış planları ayrıntılarıyla açıklayan bir bildiri yayımladı. Açıklamada, bu ilkelerin kabine tarafından çoğunluk oyu ile benimsendiği belirtildi.“İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışma bölgeleri dışında kalan sivil halka insani yardım sağlarken Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlanacak” denildi ve “savaşı bitirmek” için şu ilkeler sıralandı:Açıklama, “Kabine bakanlarının mutlak çoğunluğu, kabineye sunulan alternatif planın Hamas’ın yenilgisini veya kaçırılanların geri getirilmesini sağlayamayacağına inandı” ifadeleriyle sona erdi.

