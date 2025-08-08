Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'
İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Kudüs'teki toplantısı 8 Ağustos Cuma sabahının erken saatlerine kadar sürdükten sonra, Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladığı açıklandı. Netanyahu'nun ofisi, Gazze Şehri'ni işgal etme ve "savaşı bitirmek için 5 ilke"yi içeren onaylanmış planları ayrıntılarıyla açıklayan bir bildiri yayımladı. Açıklamada, bu ilkelerin kabine tarafından çoğunluk oyu ile benimsendiği belirtildi."İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışma bölgeleri dışında kalan sivil halka insani yardım sağlarken Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlanacak" denildi ve "savaşı bitirmek" için şu ilkeler sıralandı:Açıklama, "Kabine bakanlarının mutlak çoğunluğu, kabineye sunulan alternatif planın Hamas'ın yenilgisini veya kaçırılanların geri getirilmesini sağlayamayacağına inandı" ifadeleriyle sona erdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'

İsrail Güvenlik Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Kudüs'teki toplantısı 8 Ağustos Cuma sabahının erken saatlerine kadar sürdükten sonra, Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladığı açıklandı.
Netanyahu’nun ofisi, Gazze Şehri’ni işgal etme ve “savaşı bitirmek için 5 ilke”yi içeren onaylanmış planları ayrıntılarıyla açıklayan bir bildiri yayımladı. Açıklamada, bu ilkelerin kabine tarafından çoğunluk oyu ile benimsendiği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışma bölgeleri dışında kalan sivil halka insani yardım sağlarken Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlanacak” denildi ve “savaşı bitirmek” için şu ilkeler sıralandı:
1.
Hamas’ın silahsızlandırılması.
2.
Tüm rehinelerin – hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş – geri getirilmesi.
3.
Gazze Şeridi’nin askerden arındırılması.
4.
Gazze Şeridi üzerinde İsrail güvenlik kontrolü.
5.
Hamas veya Filistin Yönetimi olmayan alternatif bir sivil hükümetin varlığı.
Açıklama, “Kabine bakanlarının mutlak çoğunluğu, kabineye sunulan alternatif planın Hamas’ın yenilgisini veya kaçırılanların geri getirilmesini sağlayamayacağına inandı” ifadeleriyle sona erdi.
