Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın toprak meseleleri konusunda müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği çevrimiçi toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın toprak meseleleriyle ilgili müzakerelere hazır olduğunu ve bu müzakerelerde sözde ‘temas hattının’ başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.Merz, Rusya kontrolündeki bölgelerin hukuki olarak tanınmasının ‘tartışmaya açık olmadığını’ vurguladı.Almanya Şansölyesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılacak görüşme öncesinde Batı’nın tutumunu uyumlu hale getirmek amacıyla, Çarşamba günü Ukrayna meselesiyle ilgili çevrimiçi bir toplantı düzenledi.Toplantıya katılmak üzere Vladimir Zelenskiy Berlin’e geldi. Öncelikle, Avrupa liderlerinin katıldığı bir video konferans gerçekleştirildi, bu konferansa ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Zelenskiy katıldı. Ardından, Trump’ın da katılımıyla Avrupa liderleri ve Zelenskiy arasında çevrimiçi bir görüşme yapıldı. Daha sonra, Kiev’e askeri ve mali destek koordinasyonunu yürüten sözde 'istekli koalisyonun' çevrimiçi toplantısı planlandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Departmanı Başkan Yardımcısı Aleksey Fadeyev daha önce Avrupa ve Kiev’in Ukrayna konusundaki toplantısını politik ve pratik olarak önemsiz bir eylem olarak nitelendirerek, Avrupalılar’ın Washington ve Moskova’nın Ukrayna krizini çözme çabalarını sözde desteklediklerini, ancak pratikte Avrupa Birliği’nin bu çabaları sabote ettiğini ifade etti. Fadeyev, Moskova’nın görüşüne göre, Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasının bazı Avrupa hükümetleri için vatandaşlarına zorunlu yatırımları, hızlandırılmış silahlandırmayı ve ekonomik durgunluğu haklı çıkarma açısından tek fırsat olarak görüldüğünü belirtti.
