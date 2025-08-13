https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/meksika-lideri-sheinbaumdan-trumpin-sozlerine-tepki-washington-mexico-cityden-daha-tehlikeli-1098572300.html

Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'ın sözlerine tepki: 'Washington, Mexico City'den daha tehlikeli'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin başkenti Washington DC için yaptığı 'dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri' açıklamasına Meksika'dan yanıt geldi... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Ulusal Muhafızları Washington DC’ye gönderdi ve polis gücünü kontrol altına aldı. Trump, ABD başkentini 'dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri' olarak nitelendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte suç oranının kontrolden çıktığı iddiasını reddederek asker sevkiyatını 'otoriter bir baskı' olarak nitelendirdi.Sheinbaum'dan tepki gecikmediMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın Washington DC’nin Mexico City’den daha tehlikeli olduğu yönündeki sözlerini doğruladı:Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, durumu şöyle özetledi: "Mexico City’de Washington’dakilerin üçte biri kadar cinayet var"Latin Amerika ülkeleri ABD'den daha mı güvenli? Rakamlar, Mexico City’nin Washington DC’den daha güvenli olduğunu gösteriyor. 2024 verilerine göre Mexico City’de 100 bin kişi başına 10 cinayet yaşanırken, Washington DC’de bu oranın 27.5 görülüyor. Diğer Latin Amerika başkentleriyle kıyaslandığında da Mexico City, görece güvenli bir konumda.Latin Amerika liderlerinden tepkiTrump’ın kıyaslamaları, diğer Latin Amerika başkentlerinden de tepki çekti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 'Bogotá’nın çocukların açlıktan ölmediği, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olduğunu' vurguladı. Brezilya’nın başkenti Brasília’nın valisi Ibaneis Rocha ise resmi verilerin şehrin 'en şiddetli şehirlerden biri' olduğu algısını desteklemediğini, güvenlik politikalarıyla birlikte sosyal programların da suç oranlarını düşürdüğünü belirtti. Brasília’nın cinayet oranı, Washington DC’nin neredeyse dörtte biri seviyesinde.

2025

