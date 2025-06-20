https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bakan-tekin-acikladi-okullarda-serbest-kiyafet-uygulamasi-sona-eriyor-forma-geri-geliyor-1097195394.html

Bakan Tekin açıkladı: Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor, forma geri geliyor

Bakan Tekin açıkladı: Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor, forma geri geliyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, önümüzdeki yıldan itibaren okullardaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulamasına dönüleceğini açıkladı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T15:36+0300

2025-06-20T15:36+0300

2025-06-20T15:47+0300

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını açıkladı. Tekin, "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak." dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ikinci sınıflarda da uygulanacakYıllık Değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulamaya başladıklarını belirtirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin uygulanacağını ve kademeli şekilde müfredatın hayata geçmiş olacağını kaydetti.Okul yöneticileri zan altında kalmaktan kurtulduBakan Tunç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Geçtiğimiz yılda eğitim öğretim yılı başlarken özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda her yıl bir kaosa dönen uygulamayı düzene soktuk. Çocuklar okula başlarken öğretmen seçmek, okul seçmek üzerine başlayan ve en nihayetinde de okuldaki eğitim kurumu yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi farklı şekillerde zan altında bırakan, ayyuka çıkan haberlerle karşı karşıya kalıyorduk. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir yazılım hayata geçirdik ve şöyle bir uygulama başlattık. Zaten zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklarımız, ilkokul ve ortaokullarla ilgili olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre evine en yakın, en uygun okula öğrenci olarak kaydının yapılmasını sağlıyorduk. Şimdi bu konudaki inisiyatifi taşrada alıp doğrudan Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptık. Okul yöneticilerimiz zan altında kalmaktan kurtuldu. Okullardaki özellikle sınıf öğretmenlerimizin yaşadığı incitici uygulamalar ortadan kalkmış oldu." ifadelerini kullandı Serbest kıyafet uygulaması bitiyor12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilmeyecekBir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini söyledi. Tekin konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/okullarda-karne-heyecani-20-milyon-ogrenci-bugun-karne-aliyor-1097182172.html

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meb, forma, öğrenci, yusuf tekin