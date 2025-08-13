https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/koladan-olu-ari-cikti-iddiasi-abdli-sirkete-dava-actilar-1098560024.html

Marketten aldığı koladan 'ölü arı' çıktı iddiası: ABD'li şirkete dava açtılar

Ankara'da marketten aldıkları kola şişesinin içinde ölü arı çıkan aile, şirkete dava açtı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da bir marketten aldıkları kolanın içinde ölü arı gören Murat Kubilay, avukatı aracılığıyla küresel ABD'li şirkete dava açtı. Şirkete kapağı açılmamış kolanın fotoğraflarını göndermelerine rağmen ciddiye alınmadıklarını söyleyen Kubilay, şirketin şişeyi istediğini ama 'delilin kaybolmaması' için şişeyi teslim etmediklerini anlattı. 'Şişeyi masaya getirdiğimizde fark ettik'Murat Kubilay, geçtiğimiz günlerde mahallesindeki bir marketten 1 litrelik plastik şişede kola satın aldı. Akşam eşinin şişenin içinde sarı bir cisim fark ettiğini ve yakından baktıklarında bunun 'ölü bir arı' olduğunu gördüklerini anlatan Kubilay, "Eşim Instagram'dan ve WhatsApp'tan malum markaya gerekli bildirimleri yaptı fakat ciddi bir geri dönüş olmadı. Sonra aile avukatımız devreye girdi. Onun sayesinde de şu an yasal süreç başlayacak" diye yaşananları anlattı. Şişenin kapağını açmadıklarını dile getiren Yasemin Kubilay da, "Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyleyerek şişeyi benden istedi, 'Ekiplerimizi gönderelim, şişeyi alalım. Fabrika ortamında bir inceleme sağlayalım. Ondan sonra bakalım.' dediler. Tabii, bu mümkün değildi, veremezdim onlara. Kapağını açtıkları anda olay biter. Hiçbir şey ispat edemem. Onlara veremeyeceğimi söyledim. Ondan sonra benden ürünün çeşitli görsellerini istediler. WhatsApp hatlarından onları gönderdim. Daha sonra seri numarasını istediler. Onu da gönderdim ve hala çok ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Herhangi bir dönüş yapmadılar bize. Daha sonraki süreçte de baktık ki çok ciddiye almıyorlar. Bu ciddi bir halk sağlığını tehdit. Biz de yasal yollara başvurmaya karar verdik."Hayati tehlike ile karşılaşabilirlerdiAilenin avukatı Mehmet Azar da firmanın ciddiyetsiz bir şekilde davrandığını belirterek, şunları dile getirdi: "Müvekkillerimin arıya alerjisi olup meşrubatı fark etmeyip içtiklerinde hayati bir tehlikeyle de karşılaşabilirlerdi. İşte bu yüzden biz de halk sağlığını tehdit eder mahiyetteki bu ciddiyetsiz üretimin yaptırıma bağlanması için hukuki haklarımızı kullanmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu süreç, Tüketicinin Korunması Kanunu anlamında hem hukuki haklarımızı korumak için başlatacağımız bir mücadele olacak. Bunun yanında aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde de bir teftiş başvurusu yapılması gerektiğini ve bunun da idari anlamda da müeyyideye bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halk sağlığını tehdit eder mahiyetteki bu denli ciddiyetsiz bir yaklaşımın cezasız kalmamasını talep edeceğiz."

