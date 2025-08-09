Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/et-urunlerinde-domuz-eti-ve-sakatat-tespit-edildi-15-milyar-lira-ceza-kesildi-1098465742.html
Et ürünlerinde domuz eti ve sakatat tespit edildi: 1.5 milyar lira ceza kesildi
Et ürünlerinde domuz eti ve sakatat tespit edildi: 1.5 milyar lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında 732 bin 416 gıda denetimi yaptı. Et ürünlerinden bitkisel yağlara, baharatlardan süt ürünlerine kadar birçok... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T11:52+0300
2025-08-09T11:52+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
et
domuz eti
sakatat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, “güvenilir gıda” hedefi doğrultusunda ocak-temmuz döneminde 732 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 17 bin 223 işletmeye idari para cezası uygulanırken, toplam 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira ceza kesildi. Ayrıca 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildiDenetimlerde sağlığı tehdit eden gıdalar arasında en dikkat çeken bulgular et ve et ürünlerinde oldu. Bazı numunelerde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Ayrıca et ürünlerinde deri dokusu ve kanatlı eti gibi etikette belirtilmeyen içeriklere rastlandı.Baharat, yağ ve süt ürünlerinde uygunsuzluklarBaharatlarda gıda boyası ve domates katkısı, bitkisel yağlarda ise tohum yağı karışımı, düşük yağ oranı ve kalitesiz zeytinyağı karıştırılması gibi tağşişler belirlendi.Süt ürünlerinde yağ oranı eksikliği ve yasaklı natamisin maddesi, çikolata, enerji içeceği ve bitki çaylarında ise ilaç etken maddesi bulundu.Bakanlık, uygunsuzlukları “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” ve “taklit-tağşiş ürünler” olarak sınıflandırdı. Taklit ve tağşişte öne çıkan başlıklar:Tüketiciye uyarıBakanlık, tüketicilerin zorunlu etiket bilgisi olan ambalajlı gıdaları tercih etmesini, son tüketim tarihine dikkat etmesini ve hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı kaynaklardan alışveriş yapmasını öneriyor.Gıda güvenliği ihlallerinin ALO 174 hattına bildirilmesi gerektiği de hatırlatılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/marmarayda-2-kisi-yasamina-son-verdi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1098463124.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7e4112a7c8b6f532f95b087a82221d0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, et, domuz eti, sakatat
tarım ve orman bakanlığı, et, domuz eti, sakatat

Et ürünlerinde domuz eti ve sakatat tespit edildi: 1.5 milyar lira ceza kesildi

11:52 09.08.2025
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında 732 bin 416 gıda denetimi yaptı. Et ürünlerinden bitkisel yağlara, baharatlardan süt ürünlerine kadar birçok kategoride uygunsuz ürünler tespit edildi. Domuz eti, tek tırnaklı eti, sakatat ve yasaklı katkı maddeleri bulunan işletmelere 1.5 milyar lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, “güvenilir gıda” hedefi doğrultusunda ocak-temmuz döneminde 732 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 17 bin 223 işletmeye idari para cezası uygulanırken, toplam 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira ceza kesildi. Ayrıca 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi

Denetimlerde sağlığı tehdit eden gıdalar arasında en dikkat çeken bulgular et ve et ürünlerinde oldu. Bazı numunelerde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Ayrıca et ürünlerinde deri dokusu ve kanatlı eti gibi etikette belirtilmeyen içeriklere rastlandı.

Baharat, yağ ve süt ürünlerinde uygunsuzluklar

Baharatlarda gıda boyası ve domates katkısı, bitkisel yağlarda ise tohum yağı karışımı, düşük yağ oranı ve kalitesiz zeytinyağı karıştırılması gibi tağşişler belirlendi.
Süt ürünlerinde yağ oranı eksikliği ve yasaklı natamisin maddesi, çikolata, enerji içeceği ve bitki çaylarında ise ilaç etken maddesi bulundu.
Bakanlık, uygunsuzlukları “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” ve “taklit-tağşiş ürünler” olarak sınıflandırdı. Taklit ve tağşişte öne çıkan başlıklar:
Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi
Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği

Tüketiciye uyarı

Bakanlık, tüketicilerin zorunlu etiket bilgisi olan ambalajlı gıdaları tercih etmesini, son tüketim tarihine dikkat etmesini ve hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı kaynaklardan alışveriş yapmasını öneriyor.
Gıda güvenliği ihlallerinin ALO 174 hattına bildirilmesi gerektiği de hatırlatılıyor.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
TÜRKİYE
Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler normale döndü
10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала