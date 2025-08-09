https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/et-urunlerinde-domuz-eti-ve-sakatat-tespit-edildi-15-milyar-lira-ceza-kesildi-1098465742.html

Et ürünlerinde domuz eti ve sakatat tespit edildi: 1.5 milyar lira ceza kesildi

Et ürünlerinde domuz eti ve sakatat tespit edildi: 1.5 milyar lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında 732 bin 416 gıda denetimi yaptı. Et ürünlerinden bitkisel yağlara, baharatlardan süt ürünlerine kadar birçok... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-09T11:52+0300

2025-08-09T11:52+0300

2025-08-09T11:52+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

et

domuz eti

sakatat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, “güvenilir gıda” hedefi doğrultusunda ocak-temmuz döneminde 732 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 17 bin 223 işletmeye idari para cezası uygulanırken, toplam 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira ceza kesildi. Ayrıca 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildiDenetimlerde sağlığı tehdit eden gıdalar arasında en dikkat çeken bulgular et ve et ürünlerinde oldu. Bazı numunelerde domuz eti, tek tırnaklı eti ve sakatat tespit edildi. Ayrıca et ürünlerinde deri dokusu ve kanatlı eti gibi etikette belirtilmeyen içeriklere rastlandı.Baharat, yağ ve süt ürünlerinde uygunsuzluklarBaharatlarda gıda boyası ve domates katkısı, bitkisel yağlarda ise tohum yağı karışımı, düşük yağ oranı ve kalitesiz zeytinyağı karıştırılması gibi tağşişler belirlendi.Süt ürünlerinde yağ oranı eksikliği ve yasaklı natamisin maddesi, çikolata, enerji içeceği ve bitki çaylarında ise ilaç etken maddesi bulundu.Bakanlık, uygunsuzlukları “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” ve “taklit-tağşiş ürünler” olarak sınıflandırdı. Taklit ve tağşişte öne çıkan başlıklar:Tüketiciye uyarıBakanlık, tüketicilerin zorunlu etiket bilgisi olan ambalajlı gıdaları tercih etmesini, son tüketim tarihine dikkat etmesini ve hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı kaynaklardan alışveriş yapmasını öneriyor.Gıda güvenliği ihlallerinin ALO 174 hattına bildirilmesi gerektiği de hatırlatılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/marmarayda-2-kisi-yasamina-son-verdi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1098463124.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, et, domuz eti, sakatat