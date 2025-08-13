https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kimden-putine-tam-destek-her-daim-yaninizdayiz-1098555424.html

Kim’den Putin’e tam destek: ‘Her daim yanınızdayız’

Kuzey Kore lideri Kim’in, Rus mevkidaşı Putin’e aldığı tedbirleri her zaman tam olarak destekleyeceklerini söylediği belirtildi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında telefon görüşmesi yapıldı.Kore Merkezî Haber Ajansı’nın haberinde, Kim Jong-un’un ülkesinin Rusya ile anlaşmanın ruhuna her zaman sadık kalacağına bir kez daha güvence verdiği ifade edildi.Kuzey Kore liderinin, Rusya’nın politikalarını desteklemeye devam edeceklerinin güvencesini verdiği kaydedildi.İki ülke liderlerinin, karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunduğunu ve yakın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını bildiren ajans, görüşmenin “sıcak ve dostane havada” gerçekleştiğini belirtti.Daha önce Kremlin, Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendisine ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme hakkında bilgi verdiğini bildirmişti.

