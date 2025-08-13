Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
'Kiev rejimi Putin-Trump görüşmesini engellemek için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil'
'Kiev rejimi Putin-Trump görüşmesini engellemek için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil'
Kübalı uzman Yosmani Fernandez Paçeko, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya ve ABD başkanlarının Alaska'daki görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin şunları söyledi:
Kübalı uzman Paçeko, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin-Trump görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasını yorumladı. Paçeko, Kiev'in bu algı operasyonlarının 'yasal' olmayacağını belirtti.
Kübalı uzman Yosmani Fernandez Paçeko, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya ve ABD başkanlarının Alaska'daki görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Kiev rejiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin gerçekleşmesini engelleme amacına ulaşmak için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil"

