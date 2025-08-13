https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kiev-rejimi-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-yasal-ya-da-diplomatik-herhangi-bir-imkana-1098553095.html
'Kiev rejimi Putin-Trump görüşmesini engellemek için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil'
'Kiev rejimi Putin-Trump görüşmesini engellemek için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil'
Sputnik Türkiye
Kübalı uzman Paçeko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Putin-Trump görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasını yorumladı. Paçeko... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T01:09+0300
2025-08-13T01:09+0300
2025-08-13T01:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
abd
alaska
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Kübalı uzman Yosmani Fernandez Paçeko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Rusya ve ABD başkanlarının Alaska’daki görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-savunma-bakanligi-kievin-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-provokasyon-hazirladigina-1098550439.html
abd
alaska
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, abd, alaska, kiev
rusya savunma bakanlığı, abd, alaska, kiev
'Kiev rejimi Putin-Trump görüşmesini engellemek için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil'
Kübalı uzman Paçeko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Putin-Trump görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasını yorumladı. Paçeko, Kiev'in bu algı operasyonlarının 'yasal' olmayacağını belirtti.
Kübalı uzman Yosmani Fernandez Paçeko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Rusya ve ABD başkanlarının Alaska’daki görüşmesini engellemeye yönelik Kiev provokasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin şunları söyledi:
“Kiev rejiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin gerçekleşmesini engelleme amacına ulaşmak için yasal ya da diplomatik herhangi bir imkana sahip değil”