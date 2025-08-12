https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-savunma-bakanligi-kievin-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-provokasyon-hazirladigina-1098550439.html

‘Kiev'in Putin-Trump görüşmesini engellemek için provokasyon hazırladığına dair bilgi aldık’

‘Kiev'in Putin-Trump görüşmesini engellemek için provokasyon hazırladığına dair bilgi aldık’

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rusya-ABD görüşmelerini engellemek amacıyla provakasyon hazırlığında olduğunu bildirdi. 12.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kiev'in, 15 Ağustos’ta yapılması planlanan Rusya-ABD görüşmelerini engellemek amacıyla provokasyonlar hazırladığını bildirdi.Ayrıca Kiev’in provokasyon hazırlıkları kapsamında, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından organize edilen ulaşım ile yabancı gazetecileri 'haber hazırlığı' için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan Çuguyev şehrine getirdiğini açıkladı.Bakanlık, Rusya-ABD zirvesi öncesinde, Ukrayna ordusunun Çuguyev'de yoğun nüfuslu bir mahalleye veya hastaneye insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle provokatif saldırı planladığını ifade etti.Açıklamaya göre Rusya, Kiev rejiminin kontrolündeki diğer yerleşim birimlerinde de provokasyon ihtimalini göz ardı etmiyor.Açıklamada, Kiev rejimi tarafından yapılacak bu provokasyonun sonucunda, siviller arasında yaşanacak can kayıpları ve saldırının sorumluluğu doğrudan Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenerek, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik Rusya-ABD iş birliğinin zedelenmesi ve olumsuz bir medya ortamı yaratılması hedeflendiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022’de, Kiev tarafından yayımlanan ve Rus askerlerinin Kiev bölgesindeki Buça’da işlediği iddia edilen suçları kanıtladığı öne sürülen fotoğraf ve video materyallerinin, bir başka Ukrayna provokasyonu olduğunu açıklamıştı. Rus askeri makamlarının belirttiğine göre, şehir Rusya kontrolünde bulunduğu süre boyunca hiçbir yerel sakin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmemişti.Rusya Savunma Bakanlığı, tüm Rus birliklerinin 30 Mart 2022 tarihinde tamamen Buça’dan çekildiğini ve şehrin kuzey yönüne çıkışların engellenmediğini belirtmişti. Buna karşın, güney banliyöleri ve yerleşim bölgeleri, büyük kalibreli topçular, tanklar ve roketatar sistemleriyle Ukrayna birlikleri tarafından 24 saat boyunca yoğun şekilde bombardımana tutulmuştu. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın Buça’da yaşanan can kayıplarıyla ilgili herhangi bir suçlamayı kesinlikle reddettiğini ve uluslararası liderlerden Rusya hakkında aceleci ve asılsız suçlamalarda bulunmamak, Moskova’nın gerekçelerini dikkate almak çağrısında bulunduğunu ifade etmişti.

