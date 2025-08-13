'Avrupa kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor'
© AP Photo / Susan WalshVladimir Putin Donald Trump
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Cezayirli güvenlik uzmanı Khreif, Avrupa'nın kendisini müzakerelerin bir parçası olarak gördüğünü ve Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye ittiğini söyledi.
Cezayirli güvenlik uzmanı Akram Khreif, verdiği röportajda, Kiev’in Alaska’daki zirveyi sabote etmek amacıyla bir sabotaj hazırlığı yaptığını söyledi.
Açıklamasında Khreif, şu ifadeleri kullandı:
“Kiev, Alaska’da Başkan Trump ile Başkan Putin arasında yapılacak olan toplantıyı engellemek için provokatif eylemler gerçekleştirmeye çalışıyor.
Trump, Zelenskiy’i toplantıya çağırmadı ve ona müzakerelere müdahale etme yetkisi vermedi; muhtemelen Zelenskiy’in zaten kaybettiğini düşünüyor. Bu yüzden Zelenskiy şu anda Rus ordusuna, Rusya’ya ve sivillerine zarar verebileceğini kanıtlamaya çalışıyor.
Avrupa ise kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Zelenskiy’in de sürece dahil olması gerektiğini düşündüğü için Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor.”
Trump, Zelenskiy’i toplantıya çağırmadı ve ona müzakerelere müdahale etme yetkisi vermedi; muhtemelen Zelenskiy’in zaten kaybettiğini düşünüyor. Bu yüzden Zelenskiy şu anda Rus ordusuna, Rusya’ya ve sivillerine zarar verebileceğini kanıtlamaya çalışıyor.
Avrupa ise kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Zelenskiy’in de sürece dahil olması gerektiğini düşündüğü için Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor.”