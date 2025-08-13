https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/avrupa-kendisini-muzakerelerin-bir-parcasi-olarak-goruyor-ve-ukraynayi-bu-anlasmayi-sabote-etmeye-1098553313.html

'Avrupa kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor'

'Avrupa kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor'

Sputnik Türkiye

Cezayirli güvenlik uzmanı Khreif, Avrupa'nın kendisini müzakerelerin bir parçası olarak gördüğünü ve Ukrayna’yı bu anlaşmayı sabote etmeye ittiğini söyledi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T02:21+0300

2025-08-13T02:21+0300

2025-08-13T02:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

ukrayna

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104216/57/1042165745_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b312ce9bdb3347ab915b907ccf3b9d17.jpg

Cezayirli güvenlik uzmanı Akram Khreif, verdiği röportajda, Kiev’in Alaska’daki zirveyi sabote etmek amacıyla bir sabotaj hazırlığı yaptığını söyledi.Açıklamasında Khreif, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kiev-rejimi-putin-trump-gorusmesini-engellemek-icin-yasal-ya-da-diplomatik-herhangi-bir-imkana-1098553095.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, ukrayna, ab