https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/super-ligde-yeni-sezonda-uygulanacak-tff-resmen-duyurdu-1098562317.html
Süper Lig'de yeni sezonda yeni uygulama: Hakemlerin yakasına takılacak, 5 yıl dijital havuzda saklanacak
Süper Lig'de yeni sezonda yeni uygulama: Hakemlerin yakasına takılacak, 5 yıl dijital havuzda saklanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında hakemlerin ve federasyon temsilcilerinin yaka kamerası kullanacağını açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T12:02+0300
2025-08-13T12:02+0300
2025-08-13T12:08+0300
spor
tff merkez hakem kurulu
hakem
kamera
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562440_0:100:961:641_1920x0_80_0_0_e22d5b1eb35ac83f4e8b789d44b1cc32.jpg
Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.Yaka kamerası uygulamasıTürkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi.Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren millî gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.4. hakemler de takacak, görüntüler 5 yıl saklanacakTrendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562440_57:0:912:641_1920x0_80_0_0_6e908f1a3ffd78c596f3307ebf8cadee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tff merkez hakem kurulu, hakem, kamera
tff merkez hakem kurulu, hakem, kamera
Süper Lig'de yeni sezonda yeni uygulama: Hakemlerin yakasına takılacak, 5 yıl dijital havuzda saklanacak
12:02 13.08.2025 (güncellendi: 12:08 13.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında hakemlerin ve federasyon temsilcilerinin yaka kamerası kullanacağını açıkladı.
Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor.
İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi.
Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren millî gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.
4. hakemler de takacak, görüntüler 5 yıl saklanacak
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.