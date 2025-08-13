https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/super-ligde-yeni-sezonda-uygulanacak-tff-resmen-duyurdu-1098562317.html

Süper Lig'de yeni sezonda yeni uygulama: Hakemlerin yakasına takılacak, 5 yıl dijital havuzda saklanacak

Süper Lig'de yeni sezonda yeni uygulama: Hakemlerin yakasına takılacak, 5 yıl dijital havuzda saklanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında hakemlerin ve federasyon temsilcilerinin yaka kamerası kullanacağını açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T12:02+0300

2025-08-13T12:02+0300

2025-08-13T12:08+0300

spor

tff merkez hakem kurulu

hakem

kamera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098562440_0:100:961:641_1920x0_80_0_0_e22d5b1eb35ac83f4e8b789d44b1cc32.jpg

Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.Yaka kamerası uygulamasıTürkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi.Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren millî gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.4. hakemler de takacak, görüntüler 5 yıl saklanacakTrendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tff merkez hakem kurulu, hakem, kamera