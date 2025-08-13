https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/israil-bizi-sudan-mahrum-birakiyor-filistinliler-ciddi-su-sikintisi-cekiyor-1098575945.html
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil eyaletinde bir milyondan fazla Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'daki su politikalarını sıkılaştırması nedeniyle ciddi bir...
Bu durum, bölge sakinlerini kendilerine su sağlamak için çözüm aramaya zorluyor. Sputnik, Filistinlilerle bölgedeki su krizi hakkında konuştu.
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil eyaletinde bir milyondan fazla Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'daki su politikalarını sıkılaştırması nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya
Bu durum, bölge sakinlerini kendilerine su sağlamak için çözüm aramaya zorluyor. Sputnik, Filistinlilerle bölgedeki su krizi hakkında konuştu.