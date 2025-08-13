Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
"İsrail bizi sudan mahrum bırakıyor': Filistinliler ciddi su sıkıntısı çekiyor
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil eyaletinde bir milyondan fazla Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'daki su politikalarını sıkılaştırması nedeniyle ciddi bir... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Bu durum, bölge sakinlerini kendilerine su sağlamak için çözüm aramaya zorluyor. Sputnik, Filistinlilerle bölgedeki su krizi hakkında konuştu.
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil eyaletinde bir milyondan fazla Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'daki su politikalarını sıkılaştırması nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya
Bu durum, bölge sakinlerini kendilerine su sağlamak için çözüm aramaya zorluyor. Sputnik, Filistinlilerle bölgedeki su krizi hakkında konuştu.
