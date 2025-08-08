https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/filistinden-trumpa-israilin-gazze-planlarina-mudahale-cagrisi-1098444171.html
Filistin'den Trump'a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı
Filistin, ABD Başkanı Trump'a, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamının işgal etme planlarına müdahale etme çağrısında bulundu. 08.08.2025
2025-08-08T12:30+0300
2025-08-08T12:30+0300
2025-08-08T12:34+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101615/51/1016155128_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_d9d833b632029db5dbd7f882189f4c50.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/avrupa-ermenileri-lideri-grigoryan-zengezur-anlasmasi-ermenistana-ihanet-1098443134.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101615/51/1016155128_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d6c544619352a89e11e55ff3fac94f70.jpg
Filistin’den Trump’a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı
12:30 08.08.2025 (güncellendi: 12:34 08.08.2025)
Filistin, ABD Başkanı Trump'a, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamının işgal etme planlarına müdahale etme çağrısında bulundu.
Filistinli haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamı üzerinde kontrol kurma planlarına müdahale etmesini istedi.
Haberde, “(Filistin Devleti) ABD Başkanı Donald Trump'ı, İsrail'in bu kararlarını durdurmak ve savaşı sona erdirme sözünü yerine getirmek için özel olarak müdahale etmeye çağırıyor” ifadesi kullanıldı.
BM Güvenlik Konseyi’ne acil önlem çağrısı
Filistin Devleti’nin ilgili uluslararası kuruluşlarına acil görüşmeler düzenleme çağrısında bulunduğunu bildiren WAFA, BM Güvenlik Konseyi'ne de İsrail’in suçlarını durdurmak için acil önlemler alma çağrısında bulunma kararının alındığını belirtti.
Haberde, “Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Konseyi'ne Arap, İslam ve uluslararası alanda ortak bir duruş üzerinde anlaşmaya varmak üzere acil toplantı çağrısı yapıldı” dendi.