İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Filistin'den Trump'a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı
Filistin’den Trump’a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı
12:30 08.08.2025 (güncellendi: 12:34 08.08.2025)
Filistinli haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamı üzerinde kontrol kurma planlarına müdahale etmesini istedi.Haberde, “(Filistin Devleti) ABD Başkanı Donald Trump'ı, İsrail'in bu kararlarını durdurmak ve savaşı sona erdirme sözünü yerine getirmek için özel olarak müdahale etmeye çağırıyor” ifadesi kullanıldı.BM Güvenlik Konseyi’ne acil önlem çağrısıFilistin Devleti’nin ilgili uluslararası kuruluşlarına acil görüşmeler düzenleme çağrısında bulunduğunu bildiren WAFA, BM Güvenlik Konseyi'ne de İsrail’in suçlarını durdurmak için acil önlemler alma çağrısında bulunma kararının alındığını belirtti.Haberde, “Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Konseyi'ne Arap, İslam ve uluslararası alanda ortak bir duruş üzerinde anlaşmaya varmak üzere acil toplantı çağrısı yapıldı” dendi.
Filistin’den Trump’a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı

12:30 08.08.2025 (güncellendi: 12:34 08.08.2025)
Filistin, ABD Başkanı Trump'a, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamının işgal etme planlarına müdahale etme çağrısında bulundu.
Filistinli haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamı üzerinde kontrol kurma planlarına müdahale etmesini istedi.
Haberde, “(Filistin Devleti) ABD Başkanı Donald Trump'ı, İsrail'in bu kararlarını durdurmak ve savaşı sona erdirme sözünü yerine getirmek için özel olarak müdahale etmeye çağırıyor” ifadesi kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi’ne acil önlem çağrısı

Filistin Devleti’nin ilgili uluslararası kuruluşlarına acil görüşmeler düzenleme çağrısında bulunduğunu bildiren WAFA, BM Güvenlik Konseyi'ne de İsrail’in suçlarını durdurmak için acil önlemler alma çağrısında bulunma kararının alındığını belirtti.
Haberde, “Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Konseyi'ne Arap, İslam ve uluslararası alanda ortak bir duruş üzerinde anlaşmaya varmak üzere acil toplantı çağrısı yapıldı” dendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
DÜNYA
Avrupa Ermenileri lideri Grigoryan: Zengezur anlaşması Ermenistan’a ihanet
11:19
