Filistin’den Trump’a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı

Filistinli haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamı üzerinde kontrol kurma planlarına müdahale etmesini istedi.Haberde, “(Filistin Devleti) ABD Başkanı Donald Trump'ı, İsrail'in bu kararlarını durdurmak ve savaşı sona erdirme sözünü yerine getirmek için özel olarak müdahale etmeye çağırıyor” ifadesi kullanıldı.BM Güvenlik Konseyi’ne acil önlem çağrısıFilistin Devleti’nin ilgili uluslararası kuruluşlarına acil görüşmeler düzenleme çağrısında bulunduğunu bildiren WAFA, BM Güvenlik Konseyi'ne de İsrail’in suçlarını durdurmak için acil önlemler alma çağrısında bulunma kararının alındığını belirtti.Haberde, “Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Konseyi'ne Arap, İslam ve uluslararası alanda ortak bir duruş üzerinde anlaşmaya varmak üzere acil toplantı çağrısı yapıldı” dendi.

